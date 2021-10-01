Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bugün verdiği kararda, akademisyenin, jüri değerlendirme raporlarını görmesi yönelik talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Ekim 2021 16:00
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle iki yeni kararı web sitesinde yayımladı.
İlk karar, jüri raporlarına ilişkindir. Kurul, Dr. Öğretim Üyeliği kadrosuna atanma talebine ilişkin jüri değerlendirme raporlarının ilgilisine verilmesi gerektiğine karar verdi. Tıklayınız.
İkinci karar ise kamu bankası nezdindeki emekli maaşına bloke konmasına ilişkindir. Kurul, kamu bankası nezdinde bulunan emekli maaşı hesabına konan bloke işlemine dair bilgi ve belge talebinin kabul edilmesi gerektiğini karar verdi. Tıklayınız.