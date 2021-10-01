Sınavsız şube müdürü olan 12 sekreter için soruşturma başlatıldı

Sayıştay'ın 2020 üniversite denetim raporuna göre Pamukkale Üniversitesi'nde 12 sekreter sınavsız olarak yükseldi. Rektörlük konuyla ilgili açıklama yaparak, önceki dönemde yapılan uygulamayla ilgili olarak daha önce soruşturma başlattığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.



TBMM adına kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay, Türkiye'deki devlet üniversitelerine yönelik 2020 yılı denetim raporlarını yayınladı.

Pamukkale Üniversitesi'nde şube müdürlüğü kadrolarına, gerekli şartları taşımadığı halde görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atamalar yapıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattığını açıkladı.

'USULSÜZ YÜKSELMELER BİR ÖNCEKİ REKTÖR DÖNEMİNE AİT'

Yapılan atamalara ilişkin Sayıştay raporunda "Pamukkale Üniversitesi'nde söz konusu uygulama ile 2010 yılından 2020 yılı ocak ayına kadar, sekiz yüksekokul sekreteri, iki enstitü sekreteri, iki fakülte sekreteri olmak üzere toplam 12 personel sınavsız, sadece talep dilekçesi vererek şube müdürü kadrosuna atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI VE HALEN DEVAM EDİYOR'

Rektörlük bugün yaptığı açıklamada, usulsüz yükselmelerin görevden alınan bir önceki rektör Hüseyin Bağ döneminde yapıldığı belirterek soruşturma sürecinin başladığını ve hala devam ettiğini söyledi. Açıklamada "Ayrıca ilgili Sayıştay Raporunda yer alan bulguların giderilmesine yönelik düzenlemeler, göreve geldiğimiz günden bugüne yönetimimiz tarafından özenle gerçekleştirilmektedir" denildi.