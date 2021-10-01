Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla gittiği Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2021 16:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'daki konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya geldi.
Görüşmeye TBMM Başkanı Mustaf Şentop da iştirak etti.