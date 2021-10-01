Bakan Soylu, Kaymakamın sınıftan kovduğu öğretmen ile görüştü

Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobilleri

Ülkemizde hibrit ve yüzde yüz elektrikli modellerin sayısı her geçen gün çoğalıyor. Türkiye'de satışı yapılan tüm hibrit ve elektrikli modelleri sizler için derledik. İşte Türkiye'nin hibrit ve elektrikli modelleri ve satış fiyatları...