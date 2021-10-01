Bakan Soylu, Kaymakamın sınıftan kovduğu öğretmen ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyareti sırasında sınıftan kovduğu iddia edilen öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2021 16:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyareti sırasında sınıftan kovduğu iddia edilen öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.
Soylu, Kılıç ile yaptığı görüşmede, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirtti.
Öte yandan Bakan Soylu, Kaymakam Saygın ile de görüşerek hassasiyetlerini dile getirdi.Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti Kaymakamın kovduğu öğretmene, Milli Eğitim Müdürü çiçek verdi Kaymakam tarafından kovulan öğretmene Bakan Özer'den destek