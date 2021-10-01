İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı
Sabah saatlerinden itibaren yağmurun etkisini sürdürdüğü İstanbul'da mesai çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğu iyice arttı. Trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk yüzde 78 oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2021 17:50
İstanbul'da haftanın son mesai gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 oldu. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Küçükçekmece, Sefaköy ve Avcılar mevkileri Beylikdüzü istikametinde araçlar yavaş ilerlerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.