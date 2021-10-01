7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya ceza
Samsun'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı anları sosyal medyada paylaşan kişiye 2 bin 698 TL ceza kesildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Ekim 2021 18:09
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ersin U.'nun 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp telefonla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, Ersin U.'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında "Trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan Ersin U., serbest bırakıldı.