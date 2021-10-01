Erzurum merkezli suç örgütü operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir suç örgütüne yönelik 9 aylık çalışma sonucu 28 Eylül'de 19 şüpheliye yönelik Erzurum, İstanbul ve Bursa'daki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, adli yargılamayı etkileme, tehdit ve hakaret" suçlarını işledikleri iddia edilen Abdurrahman Y, Mehmet T, Sedat Ş, Cemal O, Ercan K, Yusuf B, Serkan D, Yusuf Y, İshak Ç, Celalettin T, Abdullah Ç, Fethullah D, Metin U, Erdal Ö, Yavuz Ç, Muhammed Y. ve Fuat A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Yavuz Ç, Muhammed Y. ve Fuat A. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 14 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bazı şüpheliler hakkında yurt dışına çıkma yasağı konulurken bazılarına ise ev hapsi verildi.

Öte yandan, şüphelilerden Güven T. ve Metin B'nin ise halihazırda farklı suçlardan dolayı cezaevinde bulundukları öğrenildi.

- Örgüt üyelerini sosyal medyadan yaptıkları 'tehdit' içerikli paylaşımlar ele verdi

Emniyet ekiplerinin, titiz çalışmaları sonucu çökertilen örgüte yönelik operasyonun, örgüt üyelerinin sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımları tespit etmesi üzerine harekete geçtiği öğrenildi.

Örgüt üyelerinin davalarda tanık sıfatı taşıyan kişilerin beyanlarını değiştirmeleri ve haksız yere para tahsilatı yapmak istedikleri kişilere yönelik sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraflar paylaştıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında oluşturulan özel ekiplerin çok sayıda güvenlik kamerası kaydını ve telefon görüşmelerinin tek tek incelendiği, suç örgütünün ise halk arasında "Abdi çetesi" adını kullandıkları belirtildi.

Şüphelilerin saklanmak amacıyla da özel yerler yaptıkları ve bazı adreslerde ise hürriyetinden yoksun kıldıkları kişileri tuttukları tespit edildi.

Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarının ise belirlenen adreslerdeki "zula" olarak tabir edilen gizli bölmelerde saklandığı öğrenildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 3 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 303 tabanca fişeği, 35 kuru sıkı fişeği, 31 av tüfeği kartuşu, 7,67 gram kenevir tohumu, 3 muşta, 2 kama, 1 sallama, 2 bıçak, 7 senet, 5 çek ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon öncesi yürütülen çalışmalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 26 fişeğe el konuldu.