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AK Partili Özhaseki: Belediyecilikte rakibimiz yok, kendimizle yarışıyoruz

Yerel Yönetimler Buluşması için geldiği Sakarya'da AK Parti İl Başkanlığı ziyareti esnasında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Seçim öncesinde çalışan hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacağını söyleyerek İstanbul'da 14 bin kişiyi işten attılar. Üstelik genel başkanları ve bazıları 'Bir işçiyi, işinden eden namussuz ve şerefsizdir' dediler. Peki 14 bin işçiyi atarken ne düşünüyordunuz kendi hakkınızda" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2021 21:55
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AK Partili Özhaseki: Belediyecilikte rakibimiz yok, kendimizle yarışıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Yerel Yönetimler Buluşması için Sakarya'ya geldi. Özhaseki, buluşma öncesinde AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette; AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve partililer hazır bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki, 1994 yılının yerel yönetimler ve belediyecilikte bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi. Belediyecilik anlayışında AK Parti'nin bir rakibinin bulunmadığını, kendileri ile yarıştıklarını da ifade eden Özhaseki, 20 yıldır birinci parti olarak dünya rekoru kırdıklarını da söyledi.

"Milletin beklediği hizmet asla düşünülmezdi"

1994 yılı öncesinde milletin beklediği hizmetin asla düşünülmediğini belirten Özhaseki, "Yerel yönetimlerde de, belediyecilikte de 1994 yılı adeta bir dönüm noktasıdır. Neden böyle söylüyorum; 94 öncesinde genellikle sol belediyelerin hakim olduğu bütün belediyelerde ideolojik tavırlı, takıntılı bir belediyecilik anlayışı vardı. Milletin beklediği hizmet asla düşünülmezdi. İstanbul'da koskocaman çöp dağları oluşur ve bu kimsenin umurunda olmazdı. Bunlar patlar 40 kişi ölür ve haberler 1-2 gün sonra unutulurdu. Öğrenciliğim İstanbul'da geçti, zemberekli saatimizi gece 3'e kurup azcık akan zayıf suları kabımızda biriktirip akşama kadar idare ettiğimiz günler çok olmuştur, sular akmazdı" dedi.

"Sözümüzde durduk, hizmet ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalıştıklarını söyleyen Mehmet Özhaseki, "Mademki bir toplumda yaşıyoruz herkese hizmet edeceğiz diyerek yola çıktık ve vatandaşımız da bizim sözümüze itimat etti, birçok yerde belediye başkanlıklarını bize teslim ettiler. İşbaşına geldik, hizmet ettik, sözümüzde durduk. Vatandaş adeta milat öncesi ve sonrası gibi bir devrim ile karşılaştı. Son dönemde de Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalışıyoruz. İş yapıyoruz, halkın gönlünü alarak, onların duasını alarak, onlarla birlikte ve asla ayrılmadan, onlarla birlikte bir hedefe yürüyoruz" diye konuştu.

"Belediyecilikte rakibimiz yok"

AK Parti olarak genel ve yerelde 20 yıldır birinci parti olduklarını ve bunun dünya rekoru olduğunu ifade eden Özhaseki, "Belediyecilikte rakibimiz yok çok şükür. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Biz sözümüzde durduğumuz içindir ki; AK Parti olarak gerek genelde, gerekse yerelde 20 yıldır birinci partiyiz, bu bir dünya rekorudur. Biz sözümüzde durmaya ve hizmet etmeye de devam edeceğiz. Her yaptığımız hareket, hizmete ve vatandaşın rahat etmesine yönelik işlerdir. Keşke bir rakibimiz olsa da bizim ile belediyecilikte yarışsa ama ne yazık ki yok. Rakip her zaman karşı tarafı zorlar, rekabetin böyle bir kuralı vardır, ama bizim yok" şeklinde konuştu.

"Gördüğümüz şu; taş üstünde taş koymadılar"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliğini eleştiren Özhaseki, "İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'de dikkat ediyoruz ilk bir sene, bir buçuk sene Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine neredeyse bir cümle bile söylemedik. İzleyelim dedik, vakit, fırsat verelim çalışsınlar. Güzel işler yaparlarsa bizde kalkarız alkışlarız ayakta. Ama yapmıyorlarsa söylemekte bizim hakkımız. Ve aradan zaman geçti neredeyse 3 seneye yaklaşıyoruz, seçimlere de az bir süre kaldı gördüğümüz şu; taş üstüne daha taş koymadılar. Temel atmama projeleri ve açılışlar yapıyorlar. Allah var haklarını yemeyelim, arada bir iki heykel yapıyorlar o da gündem oluyor zaten eğer takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Ama algı operasyonunu iyi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"14 bin işçiyi atarken ne düşünüyorsunuz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, seçim öncesinde verilen vaatlerin aksine İstanbul'da 14 bin kişinin işten atılması ile alakalı ise şunları kaydetti:

"Seçim öncesinde çalışan hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacağız, üreticinin, oradaki çalışanın, işçi kardeşlerimizin asla endişesi olmasın kimseyi işten etmeyeceğiz, aşından etmeyeceğiz ve saygı duyacağız diyorlardı. İstanbul'da 13-14 bin kişiyi işten attılar. Üstelikte genel başkanları ve bazıları çıktılar dediler ki; söylerken bile biraz utanıyorum ama söylemek zorundayım: 'Bir işçiyi, işinden eden namussuz ve şerefsizdir' dediler. Peki 14 bin işçiyi atarken nasıl düşünüyorsunuz acaba, ne düşünüyorsunuz kendi hakkınızda."

Konuşma sonrasında AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Özhaseki'ye hediye takdim etti. Özhaseki, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ziyaretinin ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Buluşması'na katıldı.

#mehmet özhaseki# ak parti

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