2 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Abant'ta yapılacak CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.43/Bolu/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'da Pre-Cop Bakanlar Toplantısı'nın birinci ve ikinci gün çalışmalarının özetinin değerlendirileceği toplantıya ve COP 26 kapanış programına katılacak.

(Milano)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Etkinlikleri Değerlendirme Toplantısı ile çeltik hasadına iştirak edecek.

(Çanakkale/09.30/12.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali'nde 6 Ekim'de başlayacak Ulaştırma ve Haberleşme Şurası alanında inceleme ve açıklamada bulunacak, Intercity F1 yarışlarının düzenleneceği pistte saha incelemesi ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.