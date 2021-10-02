2 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
2 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet ARIBAŞ, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Engin KALOĞLU, atandı.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/467 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine, Elazığ Valisi Erkaya YIRIK,
- Kırıkkale Valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent TEKBIYIKOĞLU,
- Elazığ Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer TORAMAN,
- Bilecik Valiliğine, İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı Kemal KIZILKAYA, atanmıştır.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet ARIBAŞ,
- Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Engin KALOĞLU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
1 Ekim 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI