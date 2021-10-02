MEB, Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
Ekli "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kuramları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 330 ve 537 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.
1 Ekim 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLAR! YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kuramları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "9 uncu ve 10 uncu sınıflarda," ibaresi "9 uncu sınıfta," şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendine "11 inci" ibaresinden önce gelmek üzere "10 uncu," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının" ibaresi "Cumhurbaşkanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına" ibaresi "Cumhurbaşkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.