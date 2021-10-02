Erdoğan'ın 'bu adam beni rahatsız ediyor' dediği McGurk bölgede kaosun mimarlarından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya lideri Vladimir Putin ile Soçi'deki tarihi görüşmesinin ardından "Bu adam beni ciddi manada rahatsız ediyor" ifadeleri üzerine gözlerin çevrildiği ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, terör örgütü PKK/ YPG'nin ABD yönetimindeki en güçlü destekçilerinden...

Irak'taki etnik temelli kaotik ortamın ortaya çıkmasında da başat aktörlerden olan McGurk, Türkiye'nin can damarlarını kestiği terör örgütü DEAŞ'a da zemin hazırlayan isim.

Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun haritasını çizdi. Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve benzeri operasyonlarla param parça etti.

İŞTE YALANLARI

YPG/PKK, McGurk'ün meşruiyet kazandırma projesi çerçevesinde, silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te, "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) altında birleştirdi.

MGurk, 2017 yılında NATO PA toplantısında "YPG ile durum geçici, kalıcı ittifak Türkiye ile" ifadelerini kullanmıştı ancak terör örgütü YPG/ PYD'den desteğini hiçbir zaman çekmedi.

McGurk ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olduğu dönemde bir STK'da yaptığı konuşmada İdlib'deki terör mevcudiyetiyle Türkiye'yi ilişkilendirerek provokasyon yapmış, Türkiye de asılsız ithamlara üst düzey girişimde bulunarak sert tepki göstermişti.

McGurk, diğer taraftan da Türkiye ile kurduğu temaslarda haksız politikasını savunmayacağı durumlarda rolden role girdi.

2016 yılında Türkiye ziyareti esnasında gazetemize röportaj veren McGurk, "YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor", "Gizli ajandası olan gruplara destek vermeyiz" şeklinde ifadeler kullanmıştı, ancak ABD politikasının bunun tam aksi şekilde olmasının da mimarlarından oldu.

MİLİTANLARLA KOL KOLA

Türkiye'nin tepkisine rağmen Ağustos 2016'da McGurk, terör örgütünün kontrolündeki bölgeye gitti ve desteğini yineledi.

McGurk Mayıs 2017'de Rakka'nın kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG noktalarını ziyaret ederek, aralarında Şahin Cilo, Aldar Halil, Enver Müslim'nin de olduğu terör örgütü elebaşlarıyla poz verdi.

CASUS LAWRENCE'A BENZETİLİYOR

Arapça ve Farsçayı iyi derecede bilmesi nedeniyle Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtan İngiliz casus Lawrence'a benzetilen McGurk'ün yazımına büyük katkı sağladığı Irak Anayasası, Ekim 2004'te Sünni Arapların rahatsızlığına rağmen kabul edildi.

Eski ABD Başkanı Bush döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'ne atanan McGurk, 2009'da Obama döneminde de 'üst düzey danışman' olarak çalıştı.

McGurk, şimdilerde ABD ve Rusya'nın Suriye'de yapmak istediği işbirliğinde pazarlıkları yürütüyor.

PLAKETİ TERÖRİSTLERDEN

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri ziyaret ederek teröristlere desteğini göstermekten geri durmayan McGurk, Ayn El Arap'ın DEAŞ'tan alınarak YPG'nin işgaline girmesinin yıldönümü olan 1 Şubat 2016'da terör örgütünün sözde sözcülerinin elinden plaket aldı.

Betül Usta