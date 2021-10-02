Mavi Vatan için hayata geçirilmişti! Kritik projenin notları casustan çıktı!

Projeye ait ürünlerin kendilerine tedarik edilmesi için Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki bilgileri para karşılığı temin eden AKTEM isimli şirketin çalışanı Emre Özlük'ün cep telefonunda bu kapsamda çalışmalar yapıldığını gösteren notlara ulaşıldı. Soruşturmada haklarında 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 11 sanıktan biri olan Mustafa Sırrı Akın'ın firması AKTEM'in, Meltem-3 Projesi'ne ait ihtiyaç ürünlerinin kendilerine tedarik edilmesi için çalışmalar yaptığı belirtildi.

STRATEJİ NOTLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

AKTEM çalışanı Emre Özlük'ün cep telefonundaki notlarda, tedarik için strateji notları olduğu tespit edildi. Notta, Özlük'ün TSK'nın kuvvet komutanlıklarının envanterinde bulunan veya envantere girecek olan hava, kara veya deniz muharebe araçlarına takılan donanım veya bu donanımların konfigürasyonlarında bulunması gereken cihaz veya cihazların imalatında kullanılacak olan ara ürünlere dair malzemelerin tedariki konusunda, yurt dışı tedarik firmaları ile bağlantılı olduğu anlaşılan AKTEM'in, ihalelere teklif vermeden önce AKTEM adına girişimlerde bulunduğu belirlendi.

Özlük, Meltem-3 projesi için firmalarının tedarikçi olarak hazırlıklı olmak adına sanık Emekli Albay Faruk Baytürk ile irtibata geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Meltem Projeleri kapsamında; Meltem-1 ve Meltem-2 çerçevesinde 6 adet CN-235 tipi (P-235) deniz karakol uçağı teslim alındı. Son aşama olan Meltem-3 çerçevesinde ise 6 adet ATR-72 tipi (P-72) deniz karakol uçağının envantere girmesi planlandı. Meltem-3'ün TCB 751 kuyruk numaralı ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Aralık 2020'de Kocaeli'deki Deniz Hava Komutanlığında düzenlenen törenle hizmete başlamıştı.

Dilhan Dumanoğlu