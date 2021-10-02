Midyatlı rahibe 36 yıl sonra köyüne döndü

Mardin'de yıllan sonra köylerine dönüş yapan Süryanilerin sayısı her geçen gün artıyor. 1985'te annesi Nisane, babası İsa Doğan ve 9 kardeşiyle birlikte Mardin'ein Midyat ilçesine bağlı İzbırak köyünden Almanya'ya göç eden 51 yaşındaki Süryani rahibe Hatune Doğan, yıllar sonra İzbırak Köyü'ne geri dönüş yaptı. Almanya'ya göç ettiklerinde 14 yaşında olan rahibe Hatune Doğan, 2014'te babasının 78 yaşında vefat etmeden üç gün önce kendisiyle yaptığı sohbette, 'keşke boşalan köylerinin tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim' demesi üzerine geri dönme kararı aldı.

YÜZME HAVUZU YAPTIRDI

Doğduğu köye gerin dönen rahibe Doğan, 2017'de babasının eski evlerini onardı. Doğan, köyde yeni bir ev de inşa etti. Köydeki onarım çalışmalarını tamamlayan rahibe Doğan, bir ilki gerçekleştirerek Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar ve gençler için bir yüzme havuzu inşa etti. Havuza su doldurmak içinde bir sondaj kuyusu açtı. Süryani rahibenin köye geri dönüş yaptığını ve evini onardığını gören 13 Süryani aile daha köyde yeni evler inşa etti.

YARDIMLARIYLA TANINIYOR

Anadili Türkçe ve Süryanice'nin yanında 12 dil daha bilen Hatune Doğan, yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezen, yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara çeşitli yardımlarda bulunmasıyla tanınıyor. Bugüne kadar, Süryanice, Almanca, dillerinde 22 kitap yazan ve yazdığı kitaplar ile insani yardım faaliyetleri nedeniyle hem Almanya hükümeti hem de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çeşitli ödülleri olan Doğan, 23'üncü kitap çalışmasını da sürdürüyor. Doğan, köye geri dönüş kararı aldıktan sonra civar köylerdeki Süryani kızlarına çeşitli kurslar açmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için de hazırlıkların başladığını söyledi.

'BİZ VATANIMIZI SEVİYORUZ'

Çoğunlukla kilisede ibadet yaptığını ya da kitap okuduğunu belirten Doğan, "İlk ev yapan burada, köye dönen benim. Eski evlerimizi yeniden onardım. Ben bu evde doğdum. Burayı gençler için cazip hale getirmek için burada havuz yaptım. Gençlerimiz buraya dönmek istiyorlar. İşte burası bizim vatanımızdır. Dedelerimiz, halkımız burada vefat ettiler. Biz yeniden vatanımıza dönmek istiyoruz. Burası vatanımızdır. Biz vatanımızı seviyoruz" dedi.

MEHMET NAYIFOĞLU