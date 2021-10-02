Polis, gayrımenkul zengini cinayetini sandıktaki seri numarası çözdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde bulunan sandık içindeki cesedin gayrimenkul zengini olan Yılmaz Sezer'e (78) ait olduğu belirlendi. Cinayet, sandığın yapıldığı kontrplağın seri numarasından ve Sezer'in kaybolan yatlarından yola çıkılarak çözüldü. Olayla ilgili Sezer'in birlikte yaşadığı G.Ö.'nün (54) de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 Eylül'de, Darıca sahilinde el ve ayakları bağlanmış, sandığa konularak denize atılmış erkek cesedi bulundu. Öldürülen kişinin, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer olduğu belirlendi. Ancak soruşturmanın gizliliği kapsamında kimliği açıklanmadı.

FİRMALAR TEK TEK ARANDI

Kocaeli polisi, sandığın yapıldığı kontrplak üzerindeki seri numarasından yola çıkarak bu tarz ürünleri üreten firmaları tek tek aradı. Önce üretici firmaya ulaşan polis, ardından hangi bölgede ve kimlere satıldığını belirledi. Daha sonra ekipler, zanlıları belirlemek için teknik ve fiziki takip başlattı. Öldürülen Sezer'in 2 yatının kayıp olduğu tespit edildi. Kayıp yatlar, İstanbul Tuzla'daki limanda bulundu. Polis yatlara giren çıkan kişileri takibe aldı. Şüphelilerin, dışarı çöp poşetleri çıkardığı belirlendi. Zanlıları takibe alan ekipler, çöp poşetlerinden ölen iş insanına ait kanlı kıyafetler ve kanlı kelepçeler ele geçirdi.

KANDIRIP YATA GETİRDİ

Olayla ilgili Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişiden 4'ü ifadeleri sonrası serbest kalırken, öldürülen iş insanının birlikte yaşadığı sevgilisi G.Ö. (54) ile irtibatlı olduğu E.Ç.D. (39), E.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39) Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Yılmaz Sezer'in kendisine ait yatta alıkonulduğu, tekne ile denize açılarak kendisine işkence yapıldığı, mal ve paralarını ele geçirmek isteyen bu kişilerin kendisini öldürdükten sonra cesedini sandığa koyup denize attığı tespit edildi. G.Ö.'nün, Sezer'i yat ile gezmek istediğini söyleyerek kandırıp yata getirdiği saptandı. 7 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR