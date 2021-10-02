65 kg altının yurda sokulması için Daire Başkanı devreye girmiş

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir şirket adına kuryelik yapan A.N.Ç'nin beyan etmeden İstanbul Havaalanı'ndan yurda sokmak istediği 65 kilo altınına el konuldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nda görevli bir daire başkanının da adının geçmesi olayı farklı bir konuma getirdi.

'DUBAİ'YE GİDECEKTİM'

Ayda ortalama yedi kez yurt dışına seyahat ettiğini ve altın kuryeliği yaptığını belirten A.N.Ç, yurda beyansız altın sokmak istemesi üzerine İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İfadesi alınan A.N.Ç, şunları söyledi: "Yaklaşık olarak iki buçuk yıldır altın ve nakit para kuryeliği yapıyorum. Her gelişimde gerekli beyan işlemlerini yerine getirdim. Yanıma gelen ve görevli olduğunu düşündüğüm kişi bana refakat edince ben de bugün farklı bir kontrol olduğunu düşündüğüm için kırmızı hatta gitmedim. Memurla birlikte yürüdüm. Zaten bu eşya Türkiye'ye gelmiyordu. Ben söz konusu eşyaları gümrük ambarına bırakıp gerekli transit işlemlerini yerine getirdikten sonra Dubai'ye götürecektim. Söz konusu eşyaları Türkiye'ye sokmak gibi bir niyetim yoktu. Bu eşyalar Dubai'ye götürülmek üzere bana teslim edilmişti."

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ

Olayla ilgili olarak A.N.Ç'nin yanı sıra bir iş adamının da ifadesi alındı. Altınların, Türkiye'ye girişi sırasında, bir sorunla karşılaşmaması için Ticaret Bakanlığı'ndaki bir daire başkanının gümrük yetkilisine telefon edip gümrüklü bölgede A.N.Ç'yi karşılamasını istediği ve onunla buluşmak isteyen iş adamına yardımcı olmasını belirttiği ifade tutanaklarında da yer aldı. Kapalıçarşı'da iş yeri bulunan E.Ç., altın olayı ile bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Altınla yakalanan A.N.Ç'yi tanımadığını belirtti. E.Ç. ifadesini şöyle sürdürdü: "Ben arkadaş ortamında iki üç yıl önce tanıştığım M.Y. isimli şahsın, sık sık yurt dışına gidip geldiğini bildiğim için kendisini arayıp bana iki adet parfüm getirip getiremeyeceğini sordum. O da bana yurt dışına gelen giden olursa onlardan rica edeceğini söyledi. M.Y. isimli şahıs, WhatsApp üzerinden bana mesaj atarak Irak'tan Dubai'ye devam edecek bir yolcu olduğunu, ona parfüm aldırabileceğini, havalimanına gidersem orada teslim alabileceğimi söyledi. Ben de havalimanına geldim. İçeriye giremeyince tanıdığım Ticaret Bakanlığı'ndaki daire başkanı, içeriye girmem konusunda yardımcı oldu. Yolcuların çıkış yaptığı alana kadar girdik. Ancak gümrüklü sahaya girmeme izin verilmedi." Havalimanında el konulan ve yaklaşık 32 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 65 kilo altın olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'nın kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü ve olayın bazı iş adamları ve bürokratlara uzanabileceği öne sürüldü.

Saygı Öztürk