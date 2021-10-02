TMSF emeklisine piyango vurdu

Sayıştay, 2020 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) eski Fon Kurulu üyelerine mevzuata aykırı olarak ödeme yapıldığını tespit etti. Rapora göre 4 üyeye 6 yılda 1 milyon 533 bin 358 TL usulsüz emekli ödemesi yapıldı. Sayıştay 2019 yılında da bu konuda TMSF'yi uyarmıştı. Ancak uyarılar dikkate alınmadı ve 2020 yılında emekli olan 2 üyeye de toplam 335 bin TL fazla ödeme yapıldı. Raporda "Görev süresi sonunda emekli olarak çalışma hayatı sona eren ve eski görevine dönme gibi bir durumu söz konusu olmadığı için, herhangi bir mağduriyeti bulunmayan Fon Kurulu eski üyelerine ödeme yapılması mümkün değildir, ödemeler tahsil edilmelidir" denildi.

TUZ KOKMUŞ DURUMDA

CHP Adana Milletvekili , TMSF'nin emeklilere ödediği ballı maaşlara tepki göstererek, "Sayıştay'ı dinleyen yok. Yüz binlerce emekli açlık sınırının altında hayatlarını idame ettirmeye çalışırken, Fon'un emekli üyeleri çifte ikramiye alıyor. Tuz kokmuş durumda" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, tepkisini "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, adam emekli olmuş ama doymamış maaş almaya. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı haram zıkkım olsun size" sözleriyle dile getirdi.

ÇALIŞANININ İLACI DA TMSF BÜTÇESİNDEN

Sayıştay raporuna göre, TMSF çalışanları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri de usulsüz şekilde TMSF bütçesinden ödendi. Raporda şöyle denildi:

"Özel sağlık kurumları ile yapılan protokoller kapsamında tedavi ve ilaç giderlerinin Fon bütçesinden ödenmesi üzerine 2012-2020 dönemi için toplam 14 milyon 621 bin 459 TL tutarında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı ödemenin ilgililerinden tahsili gerekmektedir."

Deniz Ayhan