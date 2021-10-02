Bitki çaylarına pandemi ayarı



Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Sonbaharın gelmesiyle birlikte tüketicilerin aktar alışverişleri başladı. Özellikle Kovid-19 salgını, mevsimsel hastalıklardan korunmak için bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen tüketiciler, bitki çayları ve baharatlara ilgi gösteriyor.

Her yıl bu mevsimde tüketicilerin bitki çaylarını çok fazla tercih ettiğini söyleyen aktar esnafı, havaların daha da soğumasıyla satışların hızlanmasını bekliyor. 2020 yılında Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte bağışıklığı artırdığı belirtilen sumağın satışında yükseliş yaşanmıştı. Tüketiciler yanı sıra kekik yağı gibi ürünlere de ilgisi sürüyor. Salgınla birlikte doğal ürünlere ilgi artarken, bu trendin sürmesi bekleniyor.

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, havaların soğumasıyla birlikte satışlarda hareketlilik beklediklerini söyledi. Özdemir, "Zencefil, zerdeçal, adaçayı, keçiboynuzu ve andız pekmezi satışları hızlandı. Geçen yıl sumak ve kekik yağına yoğun bir ilgi vardı. Şu an kekik yağına ilgi devam ediyor" dedi. Ürünlerde fiyat artışları olduğuna dikkat çeken Özdemir, ürünlerin büyük bir kısmının ithal olarak geldiğini ve bunun da fiyat artışlarında bir etken olduğunu söyledi. Özdemir, tüketicileri güvenilir satıcılardan alışveriş yapmaları konusunda da uyardı.