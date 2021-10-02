İlaç geri ödeme listesine alınmalı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Düzce'de yaşayan Fikri ve Serpil Tezcan çiftinin 2 yaşındaki bebekleri Yiğit Tezcan'a henüz 60 günlükken Tip 1-SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığı tanısı kondu. Çift, evlatlarının yaşama tutunması için Amerika'da tek dozu 2.5 milyon dolara uygulanan Zolgensma isimli SMA ilacını denemek istedi. Baba Fikri Tezcan, söz konusu ilacı üreten firmanın CEO'suna ulaşıp 730 bin dolara temin için anlaşmaya vardı. Bu süreçte aile, ilacın Türkiye'ye getirilip uygulanması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) izin için başvurdu. Ancak TİTCK, yasal sürede bu başvuruya yanıt vermedi. Zımni ret olarak kabul edilen bu işlemi yargıya taşıyan Tezcan ailesinin ilaç mücadelesi, 27 Kasım'da Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin kararıyla mutlu sona ulaştı. Mahkeme kararında söz konusu Zolgensma isimli ilacın ülkeye girişine izin çıkmaması halinde SMA hastası Yiğit için telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı, Yiğit'in tedavisinin aksayacağı vurgulandı. Ayrıca ilacın Türkiye'ye girişine izin verilmemesinin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Bu karara TİTCK tarafından yapılan itirazla ilgili yargı süreci ise 9 Eylül'de tamamlandı. Ankara 7.Bölge İdare Mahkemesi, TİTCK'nın yaptığı itirazı haksız bularak, ilacın SGK geri ödeme listesine alınması ve bedelinin ödenmesi gerektiğine ilişkin kararın kaldırılmasını gerektiren bir neden olmadığına hükmetti. Mahkeme kararının emsal teşkil edeceğini baba Fikri Tezcan, şunları dedi:

"Yargı süreçleri sonunda ilacın TİTCK'nın geri ödeme listesinde yer alması gerekiyor. İlaç EMA ve FDA onayı almış, dünyanın en pahalı ilaçlarından. Zolgensma 2 yaşının altındaki bebeklere sorunsuz bir şekilde uygulanıyor ve sonrasında bu bebekler, yaşı doğrultusunda gelişim gösteriyor. Mahkemenin verdiği karar SMA hastası aileler için umut oldu. Çok mutluyuz, adalet kazandı."