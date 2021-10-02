3 Kurum çok sayıda personel almak için ilana çıktı

MİT koruma personeli alacak

Erkek adaylar için;

Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden ön lisans mezunu olmak şartıyla 26 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır). Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak şartıyla 29 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır).

Tercihen askerlik hizmetini en az 6 ay süreyle yerine getirmiş olmak.

En az 1.75 m boya 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak.

Kadın adaylar için;

29 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır). En az 1.63 m boya ve 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak.

Tercihen savunma sporlarından herhangi biriyle aktif olarak ilgilenmiş olmak ve ilgili federasyona kayıtlı bulunmak.

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Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 5000 uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığına 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvurular 1 ila 10 ekim arası yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığından:

SÖZLEŞMELİ JANDARMA UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR

1. GENEL BİLGİLER:

Jandarma Genel Komutanlığına 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvurular, 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar .jandarma.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ''2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini'' kılavuzunda belirtilmiştir.

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Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021

BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru Tarihi: Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.

Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

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Yüksek Seçim Kurulu'na 90 adet zabıt katibi ile 10 VHKİ ve 3 şoför alımı yapılacaktır.

Zabıt Katibi unvanında yeni başlayacak olup, evli ve iki çocuklu personel 5,296.08 TL maaş alacaktır.

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