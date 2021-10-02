Öğretmenin kovulma olayında Valilik açıklamasındaki tuhaflıklar

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde:

Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.

Ve dün...

Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği'nden bir açıklama geldi.

Valilik açıklaması, aynen şöyle:

"Kemalpaşa Kaymakamı öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren İlçe Kaymakamı'mıza tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme hemen başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Açıklamadaki tuhaflıkları ve anormallikleri çıkardım.

Arz ediyorum:

- "Sınıf öğretmeni olduğu daha sonra anlaşılan" deniliyor açıklamada. Bir kaymakamın öğretmen yokken sınıfa girmesi tuhaf değil mi? Nasıl oluyor da öğretmenin öğretmen olduğu sonradan anlaşılıyor?

- Öğretmen elini uzatarak tokalaşmak istemiş. Kaymakam da pandemi nedeniyle elini sıkmak istememiş. Ne yani? Öğretmenimiz, ille de tokalaşacağım diye tutturmuş mu? Kaymakamın elini sıkmak için zor mu kullanmış?

- Açıklamadan öğreniyoruz ki... Valilik makamı, kaymakama tembihatta bulunmuş. Bu nasıl yapıldı acaba? "Bir daha olmasın Kaymakam Bey... Bir daha yaparsan aramız açılır" falan mı denildi?

Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması

BİN VALİLİK AÇIKLAMASINA BEDEL

Dün bu olayla ilgili bu fotoğraf düştü önüme. Kaymakam, öğretmenden özür dilemiş, çiçek vermiş. Hah şöyle! İşte budur. Bin tane tuhaf ve anormal valilik açıklaması yapılacağına böyle şık bir hareket yetip de artardı bile.