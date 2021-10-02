'Dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projelerini konuşacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapsamında 55 farklı ülkeden konuk olarak ağırlanacak ulaştırma bakanları ve bakan yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar yapılacağını belirterek, "Dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın iyileştirilmesi, esnekliği ve küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi, bütünsel kalkınmayı sağlayacak ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi, konularında sektördeki iş birliği fırsatlarını, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız." dedi.

Karaismailoğlu, 6-7-8 Ekim'de İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali Etkinlik Merkezi'nde düzenlenecek "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" alanını inceledi.

İncelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, "Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme" odağında ele alınacak 12. şurada dünyada gelişmenin itici gücü ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının konuşulacağını söyledi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'nin her noktasına aynı kalitede, aynı standartta, aynı hızda, aynı konforda, bölgesel farklılık olmaksızın emniyetli ulaşım ve iletişim hususunda var güçleri ile çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hizmet siyasetine sarılarak, yapamadıklarımızın değil, hayata geçirdiğimiz hizmetleri milletimize duyurmaya devam edeceğiz. Sadece ülke içerisinde değil, uluslararası koridorlar aracılığıyla da çok modlu ulaşım bağlantıları oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek üzere de çok ciddi projeleri hayata geçirdik. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle 19 yıl içerisinde küresel ölçekli dev ulaşım projelerini halkımız ve dünyanın hizmetine sunduk. Son 19 yıl içinde siyasi istikrar ve kararlı politikalar sayesinde ulaşım ve iletişim alanında geçmişin açıklarını hızla kapatacak yatırımlarımız sayesinde Türkiye'mizi öncü ülkeler arasına adını yazdırdık.

Avrasya bölgesinin merkezinde ve Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan ülkemiz, küresel ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın da eşiğindedir. Bu noktada, gerçekleştireceğimiz 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şürası'nın bizlere yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyma fırsatı sunacaktır."

-" 55 farklı ülkeden ulaştırma bakanları ve bakan yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar yapılacak"

Karaismailoğlu, şura kapsamında kara yolu, demir yolu, denizcilik, havacılık ve haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı paneller gerçekleştirileceğine dikkati çekti.

Şuranın içeriğine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"55 farklı ülkeden konuk olarak ağırlayacağımız ulaştırma bakanları ve bakan yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar yaparak, dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın iyileştirilmesi, esnekliği ve küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi, bütünsel kalkınmayı sağlayacak ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi, konularında sektördeki iş birliği fırsatlarını, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nı özellikle Türkiye'nin dış ticaret hedeflerini destekleyecek büyük bir yatırım hamlesinin işaret fişeği olarak görmelisiniz. Şuradan çıkan sonuçlar ve akabinde alınacak kararlar ulaşım ve haberleşme sektörleri ile ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmenin en önemli dinamikleri olacak. Ülkemizin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada yeni yol haritamızı çizecek olan Türkiye Ulaştırma Politikasını ortaya koyacak."

Bakan Karaismailoğlu, daha önce ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki temel belirleyicilerin, halihazırdaki ihtiyaçlar, beklentiler ve bunların itici gücü olan hedefler olarak sıralandığını anımsattı.

Artık değişen dünyaya paralel olarak yeni trendleri yakından takip ederek belirlediklerini belirterek, "Her çalışmamızı vizyoner bir bakış açısıyla, mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamiklerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Bu dinamikler ile yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir süreç içerisindeyiz." dedi.

- "Yeni dönüşüm sürecinde açığa çıkmamış ihtiyaçları planlamalarımıza daha fazla dahil ediyoruz"

Yeni dönüşüm sürecinde açığa çıkmamış ihtiyaçları planlamalara daha fazla dahil ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 3 gün sürecek 12.Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile bu hedeflere ulaşacak politika ve stratejileri, konusunda uzman yerli yabancı üst düzey yöneticileri, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getireceklerini söyledi:

Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bölgemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durumu değerlendirerek 55 ülkeden gelecek olan mevkidaşlarımızla, alanında uzman yerli ve yabancı katılıcılarımızla uluslararası ve bölgesel ulaşım, iletişim politikaları ve geleceğe yönelik fırsatları belirleyeceğiz ve iş birliği vizyonumuzu da ortaya koyma fırsatı bulacağız. Türkiye'nin alanında en önemli ve kapsamlı etkinliği olan 12. Şura'yı en iyi şekilde gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı da tamamladık. Atatürk Havalimanı'nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük. 15 bin metrekare kapalı alanı, 3 bin 500 metrekarelik bina dışına yapılan özel üretim sergi alanı olmak üzere toplamda 35 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek Şura için 100 firma katılım gösterecek. 8 farklı salonda eş zamanlı toplantılar gerçekleştirilecek olan Şura için aynı zamanda 1.000 kişilik bir oditoryum inşa ediliyor.

Şura kapsamında bir etkinlik merkezine dönüştürülen Atatürk Havalimanı'nda, yerli ve yabancı katılımcılarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Söz konusu şuramızda gerçekleşecek fikir teatilerinin önümüzdeki süreçte yeni ufuklara doğru yol alınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. İnşallah 8 Ekim kapanış oturumunu da Cumhurbaşkanımız ile birlikte yapacağız."