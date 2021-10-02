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Eylülde en çok kıvırcık salata fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 39,08 ile erik oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2021 10:42
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Eylülde en çok kıvırcık salata fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte eylülde fiyatı önceki aya göre en çok artan ürünün yüzde 49,68 ile kıvırcık salata, en fazla azalan ürünün ise yüzde 39,08 ile erik olduğu bildirildi.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 127'sinin perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 86 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Eylül ayında gıda harcamaları, yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata fiyatı yüzde 49,68 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 47,06 ile gazete, çocuk giyim harcamaları alt grubunda yüzde 32,62 ile çocuk okul kıyafetleri, yüzde 23,51 ile okul çantası, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 21,97 ile kurşun kalem, giyim harcamaları grubundan yüzde 21,03 ile çocuk süveter ve gıda harcamalarından yüzde 17,02 ile patlıcan olarak belirlendi.

- Eylülde erik yüzde 39,08 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik yüzde 39,08 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 30,00 ile çarşaf, gıda harcamalarından yüzde 23,59 ile salatalık, yüzde 18,75 ile şeftali, yüzde 15,81 ile armut ve yüzde 14,39 ile yaş üzüm olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (Yüzde)
Kıvırcık Salata49,68
Patlıcan 17,02
Karpuz7,86
Patates7,50
Bamya5,30
Salatalık -23,59
Şeftali -18,75
Armut-15,81
Yaş Üzüm -14,39
Limon-11,74
Kabak-8,24
Elma-6,19
Mevsim Dışı Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (Yüzde)
Erik -39,08
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer ÜrünlerAylık Yüzde Değişim (Yüzde)
Gazete 47,06
Okul Kıyafetleri32,62
Okul Çantası23,51
Kurşun Kalem 21,97
Süveter-Çocuk 21,03
Pantolon-Çocuk16,93
Mercimek16,80
Defter15,89
Şehir Şebeke Suyu15,63
Yumurta15,41
Çarşaf -30,00
Alüminyum Mutfak Eşyası -13,36
#fiyatı artan azalan ürünler# İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi# İTO

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