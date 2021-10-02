Veteriner kliniğine senet operasyonunda veteriner hekim tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 55 kişinin açığa atılan imzalarını kullanarak kambiyo senedi dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan klinik sahibi veteriner hekim M.G. ve yanında çalıştırdığı S.C. ile T.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sanıklardan M.G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksu ilçesinde 55 kişinin açığa atılan imzalarını kullanarak kambiyo senedi dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev, işyeri, araç ve depolarında yapılan aramada, 5 koli içerisinde yaklaşık 2 bin 500 tarihi geçmiş hayvan ilacı ve 55 kişi adına usulsüz olarak düzenlenmiş 3 bin reçete ve senet ele geçirilmişti.

Olayla ilgi klinik sahibi veteriner hekim M.G. ve yanında çalıştırdığı S.C. ile T.G. gözaltına alınmıştı.