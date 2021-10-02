TSK ve MİT'in düzenlediği operasyonda Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde 3 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2021 12:07
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.