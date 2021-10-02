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Oğuzhan Asiltürk'e veda! Cenaze töreni düzenlendi

Hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacıbayram Camii'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Ekim 2021 13:26
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk dün 86 yaşında hayatını kaybetti. Asiltürk, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da rahatsızlanarak 13 Eylül'de ambulans uçukla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi bugün öğlen Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalp yetersizliği rahatsızlığı olan Asiltürk'ün sabah 9'da kalbinin durması nedeniyle vefat ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan, TBMM eski Başkanvekili Yasin Hatipoğlu, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın yanı sıra cenaze namazına; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, BBP Mustafa Destici, gibi birçok isim katıldı.

Cenaze namazında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi Hakka uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli büyüğüm ile uzun yıllar bir arada olduk. Siyaset hayatı ile bu ülkeye çok büyük emekleri oldu. Rabbim inşallah hepimizi birlikte haşreylesin. Bu yolculukta bizleri ayrı koymasın. İnşallah koronavirüs gibi belalardan rabbim muhafaza eylesin. Haklarımızı helal ettik. Oğuzhan Asiltürk'ün ailesine ve tüm Milli Görüş camiasına baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Cenaze namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Oğuzhan Asiltürk için istediği tezkiyenin (helallik) ardından merhum Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi, tekbirler eşliğinde defnedileceği Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü.

#oğuzhan asiltürk# veda# cenaze

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