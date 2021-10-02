Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Ekim 2021 19:20
Sağlık Bakanlığı 2 Ekim 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;
Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım.