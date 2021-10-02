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2 bin 520 askeri personel ile kış operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl, Diyarbakır ve Muş kırsalında başlatılan Sonbahar-Kış Operasyonlarına 13 taburdan 2 bin 520 personel katılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2021 17:38
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2 bin 520 askeri personel ile kış operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta 13 taburdan 2 bin 520 personelin katılımıyla Sonbahar-Kış Operasyonları başlatıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl'ün Sağgöze, Diyarbakır'ın Lice ve Muş'un Şenyayla kırsalında başlatılan Sonbahar-Kış Operasyonlarına 13 taburdan 2 bin 520 personel katılıyor. Operasyon Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bulunan Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesi'nden yönetiliyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hubeyib Turan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, özellikle 2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönetiminde devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tam bir uyum ve ahenk içinde bütün terör unsurlarına karşı çok etkin bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

En son bu yıl ocak aylarında 2017 yılında kalleşçe bir pusuda şehit edilen 17 yaşındaki Eren Bülbül'ün adını verdikleri İlkbahar-Yaz operasyonları başlattıklarını anımsatan Ersoy, bugüne kadar devam eden ve çok başarılı sonuçlar elde ettikleri bu operasyonlarla terör örgütünü gerçekten sınırların içindeki bütün etkinliğini kaybetmiş, hiçbir şekilde güvenlik güçlerinin karşısına çıkamaz, onlara karşı bir varlık gösteremez hale geldiğini belirtti. Ersoy, şöyle konuştu:

"Ancak bugün Bingöl'de yaptıkları gibi masum, ekmeğinin peşinde koşan gariban insanlara kurdukları tuzaklarla varlıklarını sürdürebileceklerini zanneder bir hale gelmiştir. İnşallah bugün buradan startını verdiğimiz yine rahmetli Eren evladımızın adını verdiğimiz Sonbahar-Kış Operasyonlarımızla bu varlıklarını da sona erdireceğimize yürekten inanıyoruz. Bugüne kadar terör örgütünün bu noktaya gelmesinde gerçekten çok büyük emekler verildi. Çok büyük kahramanlıklar gösterildi, çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Bu operasyonlarımızla da bundan sonra yine aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Artık bu güzel coğrafyanın meralarında, yaylalarında sadece hayvancılık yapılmasını, festivaller ve şenlikler düzenlenmesini, köye dönüşlerin hızlanmasını, köylerin tarımın ve üretim merkezi olmasını, sağlanan bu huzur ve güven ortamının devamıyla işadamları ve sanayicilerin devletine ve milletine duydukları güvenle yeni yeni yatırımlarla bölgeye gelmesini istediklerini kaydeden Ersoy, bu coğrafyanın binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafya olduğunu dile getirdi.

- 8 bin operasyon planlanıyor

Bu coğrafyaya milyonların hem kültür turizmi hem doğa turizmi için gelmesini istediklerini ifade eden Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarımdan sanayiye kültürden turizme ve eğitime kadar her alanda bölge insanı hak ettiği hizmetleri alabilsin ve sağlanan huzur ve güven ortamı kalıcı olabilsin istiyoruz. Sağgöze ve Şenyayla'da operasyon yapacağız da başka yerde devam etmeyecek anlamı çıkmasın. Buradan sadece bu işin başlangıcını verdik. Bölgemizde, hangi bölgede hangi noktada operasyona ihtiyacımız varsa bunların hepsi planlandı. Planlandığı şekilde coğrafyanın hiçbir alanında tek bir metrekare boşluk kalmayacak şekilde arkadaşlarımız kararlı bir şekilde Iğdır'dan, Diyarbakır'a, Şanlıurfa'dan Van'a, Hakkari'den Kars'a kadar bütün coğrafyada tek bir unsur kalmayana kadar bu kışı da sahada terörle mücadele geçirecekler. Bugün ilkini başlattık yarın Tunceli bölgesinde 15 gün sonra Şırnak'ta 20 gün sonra Hakkari'de eş zamanla birden çok ilde birden başlar. Önümüzdeki bahara çıkana kadar operasyonlarımız kararlı bir şekilde bütün coğrafyamızda devam edecek. Operasyonlarımızda ayrıca Jandarmamız, Jandarma Özel Harekatımız, Emniyetimiz, Polis Özel Harekatımız ve korucularımız iş birliği halinde son derece aktif ve uyumlu bir şekilde dayanışma ruhu içerisinde mücadelelerini sürdüreceklerdir. 8 bin 162 küçük, orta, büyük ölçekli operasyon yapmayı planlıyoruz."

- "Terör örgütünde moral çöküşü başlamıştır"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emir ve direktifleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun emir ve talimatlarıyla bir seri operasyonlara başladıklarını bildirdi.

Daha önce Kapan ve Yıldırım operasyonlarına ve geçtiğimiz yıl da 1 Ocak'tan bu yana Eren operasyonlarına gece gündüz, yaz kış demeden devam ettiklerini bildiren Çetin, operasyonları icra ederken Jandarma komandoları, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, güvenlik korucularıyla her şeyden önce halkın desteği ve vatandaşların hayır dualarıyla başarılı şekilde devam ettiklerini kaydetti.

Diyarbakır, Muş ve Bingöl'de ortak olarak koordineli şekilde operasyonu icra ettiklerini bildiren Çetin, Diyarbakır Taktik Harekat Merkezi'nin bulunduğu Şehit Teğmen Turan Üs Bölgesi'nden diğer bölgelerle iş birliğinin koordinesini dün geceden itibaren başlattıklarını aktardı. Çetin, şunları söyledi:

"Burada şu an itibarıyla kahraman komandomuz, özel harekatlarımız, polis özel harekat ve güvenlik korucularımızla birlikte 13 tabur, 124 tim yaklaşık 2 bin 520 personelle operasyon icra edilmektedir. Operasyonda daha önceki istihbari değerlendirmeler ve yaptığımız değerlendirme sonucunda buradaki teröristlerin varlığına son vermek için ara bul yok et taktiğiyle güvenlik güçlerimiz alana sızmışlardır. Operasyonda, vatandaşlarımızın kalıcı huzurunu sağlamak, teröristlerin kış hazırlıklarını engellemek, barınak ve sığınakları, oradaki teröristleri etkisiz hale getirmeyi amaçlıyoruz."

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Çetin, 1 Ocak'ta Eren operasyonunun ilkbahar ve yaz operasyonu olarak devam ettiğini, yaklaşık 8 aydan beri devam eden operasyonda 127 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bu teröristlerden 39'unun renk kategorisinde 4'ü kırmızı, 10'u turuncu olmak üzere teröristlerin sözde lider, yöneticisi olduğunu bildirdi.

Operasyonları ağırlıklı olarak daha çok teröristlerin elebaşları ve onların sözde yöneticilerine yönelik yaptıklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin üçte biri sözde lider kadrosunda yer almaktadır. Ayrıca geçtiğimiz bu dönemde ikna ve istihbari sonucu 32 terörist teslim olmuştur, teslim olmaları sağlanmıştır. Ayrıca 1 Ocak'tan bu yana 39 katılım var, 1984 yılından bu yana katılım en düşük seviyesindedir. Dolayısıyla terör örgütünde moral çöküşü başlamıştır. Lojistik destek imkanı kalmamıştır ve bu moral çöküşü ve destek imkanları kalmadığı için eylem gücü neredeyse bitmiştir. Masum insanlara yönelik sivil insanlara yönelik çeşitli mayınlama tuzaklama eylemlerden başka yapacakları bir hal kalmamıştır. Biz bunlar üzerine aynı şekilde tüm gücümüzle teröristlerin üzerindeki baskıları devam ettirerek ülkemizden terörü gündemden kaldırıp kalıcı huzuru sağlayacağız. Allah'ın izni ve vatandaşların hayır dualarıyla bu operasyonların başarılı bir şekilde devam ettirerek bu ülkede 35-40 yılda beri devam eden terör ortadan kaldırılacaktır."

Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'nde operasyona ilişkin brifing verildi.

#Bingöl# Diyarbakır# Muş# operasyon# pkk

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