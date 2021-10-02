THY'den 'esnek seyahat' uygulaması

Türk Hava Yolları (THY), ekim ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 260 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.

Açıklamada, 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletler için sınırsız değişiklik yapılabileceği ifade edildi:

"Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."