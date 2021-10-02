Sayıştay, mevzuata aykırı tedavi ücreti toplandığını tespit etti

Cumhuriyet'ten Erman Şentürk'ün haberine göre, Sayıştay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde mesai saatleri dışında sunulan ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinden faydalanan bazı hastalardan hatalı faturalar düzenlenmek suretiyle yersiz ücret alındığını tespit etti. Sayıştay idaresi, aralarında kanser ve tümör gibi hastalıkların tedavisi de dahil olmak üzere ek ücret alınamayacağı mevzuat hükümleriyle belirlenen tedavilerden alınan 252 bin 824 lira tutarında fazla ücretin 95 hastaya iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan geçmişte işten çıkarmalar ve personele yönelik baskı iddiaları ile gündeme gelen hastane bünyesinde çalışan sağlık personelinin mevzuata aykırı azami sürelerden fazla çalıştıkları da Sayıştay'ın tespitleri arasında yer aldı. 4857 sayılı İş Kanunu'nda yıllık azami fazla çalışma süresi 270 saat olarak belirlenmesine karşın, hastane personelinin yılda 990 ile 1841 saat arasında molasız görev yaptığı tespit edildi.