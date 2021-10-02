180 bin liralık mal sipariş etti, başına gelmeyen kalmadı!

İddiaya göre, Hatay'da asma tavan profili üreten bir firmanın yetkilisi olan Veysel Yiğit, iki hafta önce internetten bulduğu bir metal ham madde şirketiyle anlaşarak 180 bin liralık metal sipariş etti. İki hafta boyunca çeşitli bahanelerle siparişin teslimini geciktiren metal hammadde firması, ne siparişi teslim etti ne de Veysel Yiğit'in 180 bin lirasını iade etti. Yiğit, İstanbul'a gelerek metal hammadde siparişi verdiği şirketin faturada belirtilen adresine gitse de adreste böyle bir firma bulunmadığını öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Yiğit, savcılığa giderek şikayette bulundu. Savcılığın konuya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Firma sorumlusu Veysel Yiğit, "Sac siparişi verdik ancak şirketin hayali dolandırıcı şirketi olduğunu sonradan öğrendik. Biz parayı gönderdik onlar bize malzemeyi göndermedi. Sevkiyat anında bize şoför tır bilgisi gönderildi. Şoförle görüştüm filan, bir saatte İskenderun'da olacağını bize söyledi ama hiçbir malzeme yola çıkmadı.

Bunların dolandırıcı şebekesi olduğunu öğrendik. 15 ton sac alımı için 180 bin lira para gönderdik. Paramızı aldıkları halde sacımızı göndermediler. Profesyonel dolandırıcı şebekesi olduğunu öğrendik. Bize bin bir türlü bahaneyle paramızı iade edeceklerini söylüyorlar ama etmiyorlar" dedi.