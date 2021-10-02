İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Finalde ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelen Türkiye, ilk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçti. Sonraki setleri İtalya, 25-18 ve 25-22 skorlarla kazandı ve durum 2-2'ye geldi. Karar setine çok iyi başlayan Türkiye, büyük çekişmeye sahne olan seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

Dünya Şampiyonası finalinde İtalyayı 3-2 yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, #İstiklalMarşı'nı işaret diliyle okudu pic.twitter.com/C4elcEM49j MemurlarNet (@memurlarnet) October 2, 2021