Sevgilisine 'morali düzelsin' diye kargoyla uyuşturucu yolladı

Ankara'dan Antalya'daki kız arkadaşına gönderdiği, hediye paketi süsü verdiği ve içinde uyuşturucu olan kargoyu kız arkadaşının babasının bulması üzerine yakalanan N.D., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

Kız arkadaşının morali düzelsin iddiasıyla ona kargo yoluyla esrar yollayan N.D., kutunun içine kahve ve çikolata gibi malzemeleri de ekleyerek asıl amacını kamufle etmeye çalıştı. Gönderdiği kargonun sevgilisinin babası tarafından bulunması üzerine gerçek ortaya çıktı ve baba E.E. olayı savcılığa bildirdi. Olayın savcılığa intikal etmesi üzerine gözaltına alınan N.D. suçlamaları reddetse de kargo firmasıyla yapılan görüşmede kargonun N.D. tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir şubeden gönderildiği tespit edildi.

Şüphelenen baba kargo etiketinden N.D.'ye ulaşmış

Gelen kargoyu gören baba, neden çikolata ve kahvenin kargoyla yollandığını kızına sorması üzerine kızı M.E., moralinin bozuk olduğu için erkek arkadaşı tarafından yollandığını ve kutu üzerindeki etiketin sökülmesini istediğini söyledi. Bu durum karşısında şüphelenen E.E. hemen kargonun üzerindeki isme ulaşarak N.D.'ye neden kızına uyuşturucu madde gönderdiğini sordu. Uyuşturucu gönderdiğini inkar eden N.D. ise sevgilisinin sıkıntılı zamanlarında esrar kullandığını iddia etti.

Adli tıp raporunda gerçek ortaya çıktı

Şüpheli N.D. savcılık tarafından alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi fakat M.E. de kendisine gelen paketin içinde bulunan uyuşturucuyu iki hafta önce kullandığını beyan etti. Bu durum üzerine savcılık M.E.'nin idrar örneğinin dosyaya eklenmesini istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda M.E.'nin idrarında bulunan örneğin kendisine gelen hediye paketindeki esrar maddesiyle aynı uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu tespit edildi. Müşteki E.E.'nin beyanını ve M.E.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporunun değerlendirilmesi üzerine, şüpheli N.D.'nin savcılıktaki savunmasının üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirlendi. Mahkeme tarafından dosyaya gelen evrakların değerlendirilmesi ve şüphelinin savunmasının ardından sanık N.D., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.