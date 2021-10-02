Youtube yasakları genişletme kararı aldı

Video devi , COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgileri zaten yasakladı , ancak güncellenen politikalar, yerel sağlık kurumları ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "güvenli ve etkili olduğu onaylanan ve onaylanan şu anda uygulanan tüm aşıları" kapsıyor.

Şirket bir blog yazısında, "Sağlık yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışarak, açık bir platforma olan bağlılığımızı korkunç zararlı içeriği kaldırma ihtiyacı ile dengelemeye çalıştık" dedi. "Koronavirüs aşılarıyla ilgili yanlış iddiaların genel olarak aşılarla ilgili yanlış bilgilere yayıldığını sürekli olarak gördük ve şimdi COVID-19 ile başlattığımız çalışmaları diğer aşılara genişletmenin her zamankinden daha önemli olduğu bir noktadayız."

YouTube özellikle, onaylanmış aşıların "otizm, kanser veya kısırlık" gibi kronik sağlık etkilerine neden olduğunu iddia eden videoları ve "aşıların içindeki maddelerin aşıları alanların izini sürebileceğini" iddia eden videoları kaldıracağını özellikle söyledi . YouTube, güncellenen politikalarının kızamık veya Hepatit B gibi belirli aşıları ve aşılarla ilgili genel ifadeleri kapsadığını söyledi. Şirket ayrıca, geçen yıldan bu yana COVID-19 aşı politikalarını ihlal ettiği için 130.000'den fazla videoyu kaldırdığını da kaydetti.

Politika değişikliği Çarşamba günü yürürlüğe girecek, ancak YouTube, yaptırımı artırmanın zaman alacağını söyledi.