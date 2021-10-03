Öğrenciler de aileler de online eğitime sıcak bakmıyor

Siber güvenlik firması Kaspersky'nin gerçekleştirdiği "Covid döneminde dijital eğitim" araştırmasına Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde pandemi sebebiyle uzaktan eğitime geçen çocukların yarısından fazlası yüz yüze eğitimi tercih ediyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 72'yi buluyor.

Araştırmaya göre Türkiye'deki öğrenciler uzaktan eğitim sırasında en çok akranlarıyla yüz yüze iletişimin eksikliğinden şikayet ediyor (%72). Katılımcıların çoğu ekran karşısında çok fazla zaman geçirdiğini (%78) belirtirken sıkça yaşanan teknik problemler yüzünden (%44) çevrim içi öğrenmeyi istemediğini söyledi. Öğrencilerin %50'si uzaktan eğitimle dersi anlamanın çevrim dışı öğrenime kıyasla daha zor olduğunu ifade ederken %28'i uzaktan öğrenmeyi daha çok sevdiğini belirtti. Türkiye'de çocukların uzaktan eğitimde en zorlandığı dersler ise matematik (%48), fizik (%40), kimya ve yabancı dil (%28) oldu. Online eğitime ebeveynler de sıcak bakmıyor. Ebeveynlerin %76'sı eğitim kalitesini düştüğü gerekçesiyle bu öğrenme biçimine devam etmek istemiyor.

Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, uzaktan eğitimin büyük ihtimalle bir dereceye kadar yüz yüze eğitimin yerini almaya devam edeceğini belirterek "Araştırmamıza göre ebeveynler ve çocuklar çevrim dışı eğitimi tercih ediyor olsa da çeşitli dijital ve etkileşimli unsurları eğitim sürecine dahil etmek, çocukların ve ebeveynlerinin yanı sıra öğretmenlerin de dijital okuryazarlık düzeylerini geliştirmeye önem vermek gerekiyor" dedi.

ÖMER TEMÜR