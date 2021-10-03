O senatörler FETÖ bağlantılı: HDP'nin lobicileri

ABD'li 10 senatör Başkan Joe Biden'a bir mektup yazarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı HDP konusunda uyarmasını istedi. Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi James Lankford'un öncülük ettiği mektupta senatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "ülkesindeki Kürt toplumunu vatandaşlık haklarından mahrum ettiği, bundan dolayı da sorumlu tutulması gerektiğini" öne sürdü. Mektubu imzalayan diğer senatörler Demokrat Ron Wyden, Jeff Merkley, Jeanne Shaheen, Cory Booker, Ed Markey, Sherrod Brown, Cumhuriyetçi Thom Tillis ve bağımsız Angus King oldu. Bu 10 ismin tamamı da FETÖ ile sıkı ilişkileri ile tanınıyor. Bu senatörlerin seçimlerde FETÖ tarafından fonlandığı biliniyor.

CHP-FETÖ BİRLİĞİ ABD'DE



Türkiye Amerikan Birliği'nin (TAA) 2017'deki geleneksel kurultayına katılan ABD'li senatör Angus King, firari eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir ve 16 yaşından itibaren Fetullah Gülen'in yanında olmakla övünen İlhan İşbilen'le fotoğraf çektirerek, FETÖ'ye resmen destek vermişti. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "Türkiye'nin Bin Ladin'i" demesinin ardından harekete geçen yapılanma, Demokrat Partili New Jersey Sentörü Cory Booker'ın aracılığı ile Trump'ın yardımcısı Mike Pence'e "Görüşmek istiyoruz" mesajı iletmişti. Booker da FETÖ'yle irtibat halindeki kişi ve okullara yaptığı ziyaretlerle biliniyor.

GARANTİCİ SENATÖR DE VAR



Barış Pınarı Harekatı sonrası yeniden devreye sokulan Halkbank kumpasını köpürtme görevi Oregon Senatörü Ron Wyden'a düşmüştü. Wyden, ABD Hazine Bakanı Mnuchin'a yönelik sorgu niteliğindeki mektubunda FETÖ iftiralarına yer vererek kumpasa destek çıktı. Wyden ayrıca, Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen FETÖ'cü Enes Kanter için Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya da bir mektup yazmış, NBA finallerinde Kanter'in Kanada'ya güvenle gidip gelebilmesi için garanti istemişti. ABD'de Türkiye ve Erdoğan düşmanlığıyla bilinen senatör Ed Markey de Kanter'i John F. Kennedy Federal Binası'nda ağırlamıştı. Türk yetkililere yaptırım uygulanmasını talep eden yasa tasarısıyla bilinen Markey, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Terör sevicilikte sınır tanımıyor



Mektupta imzası bulunan Demokrat Senatör Chris van Hollen de FETÖ'den yüzbinlerce dolar bağış alan ve PKK sevicilikte sınır tanımayan bir isim. Hollen, Erdoğan'ın YPG elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı PYD/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e suikast talimatı verdiğini öne sürerek, Trump-Erdoğan görüşmesinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Aybike Eroğlu