'Evde bu fiyatlar hayal olacak'

ARTAN emtia fiyatları ve döviz kurunun yeni projelerde fiyatları yükselttiğini anlatan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, bu nedenle tamamlanmış inşaat projelerinin tüketici için fırsat oluşturduğunu söyledi.

YENI BIR RAYA GİRIYOR

Maliyet artışlarını fiyatlara henüz yansıtmadıklarını anlatan Akbalık, sektörde eldeki stoklar tükenirken, yeni proje hızında da azalma olduğunu söyledi. Akbalık, "Önümüzdeki dönemde maliyet ve döviz kuru artışları fiyatlara yansımaya başlayacak. O zaman 'bu fiyatlardan konut almak hayal' olacak. Büyükyalı'nın bulunduğu değerli ve büyük arsaların temini oldukça güç" diye konuştu. Gayrimenkul sektörünün yeni bir raya girdiğini belirten Ahmet Akbalık "Gayrimenkul yatırımın geri dönüş hızı 40-50 yıldı. Bu süre çok aşağıya geldi. Büyükyalı'da amortisman süresi 18-20 yıl" dedi.

KAHVERENGİ TABELASI VAR

PROJE alanında bulunan Fabrika-i Hümayun, 170 yıldan fazla kullanıma kapalı kaldıktan sonra, ciddi bir restorasyon çalışmasıyla projenin merkezinde Fişekhane adıyla yeniden hayat buldu. Açık alanları, kültür- sanat mekanları, restoranları, cadde gibi pek çok unsuruyla Fişekhane, turistlerin görmesi gereken Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi gibi tarihi mekanlarıyla birlikte 'kahverengi tabela' sahibi olmaya da hak kazandı. Ödüllü mimar Chapman Taylor'un tasarladığı Büyükyalı'da dünya çapındaki Türk iç mimarlar tarafından değerli cevherlerden esinlenerek tasarlanan farklı iç mimari konseptleri bulunuyor.

SEDA TABAK