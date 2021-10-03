FETÖ'de hücreler bir bir çözülüyor

Terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü telefon görüşmelerine ilişkin soruşturmalar farklı bir boyut kazandı. Daha önce ankesörlü hatların görüşme trafiğini inceleyen güvenlik güçleri ve adli makamlar, şimdi de bu telefonlarda kullanılan kartların arama dökümlerini çıkardı. Bir FETÖ imamının kullandığı ankesör kartından aranan tüm örgüt üyeleri bu yöntemle tamamen deşifre edildi.

Farklı kulübelerden aramalar yapıldığı için şimdiye kadar ardışık arandığı anlaşılamayan FETÖ'cülerin irtibatı, son araştırmalarla tamamen gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. Bu yöntemle örgüt içinde yer alan hücrelerin tamamen deşifre edilmesi ve hücrenin mahrem imamının tespit edilmesi sağlandı.

İlk kez deşifre olan şüphelilerden bazıları pişmanlık gösterip itirafçı oldu. İtirafçılardan Ekrem kod adlı İbrahim E.O., örgüt üyeleriyle mümkün mertebe dijital irtibat kurmadığını söyledi. Ankesör kartlarından deşifre olan askeri öğrenci Serhat S. de "Benimle birlikte ardışık olarak aranan M.G. ve K.B.E. isimli şahısları devrem olmaları ve yapılanma içinde aynı dönemde bulunmamız nedeni ile tanırım" diyerek itirafçı oldu. Bir diğer şüpheli A.K. kendisini arayan A.S.'nin örgüt toplantılarında not tutan kişi olduğunu söyledi. A.K. örgütte kendisiyle ilgilenen mahrem imamın adını da verdi.

SİİRT'TE FETÖ OPERASYONU



SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında. Terör örgütünün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Siirt adliye yapılanmasında yer aldığı ve mahrem imamların 2011 ve 2014 yıllarında kullandıkları operasyonel telefon hatları üzerindeki inceleme sonrası belirlendiğini öğrenildi. Gözaltına alınarak Siirt'e getirilen 18 şüphelinin Terörle Mücadele'de sorgusu sürüyor. Davut AĞAH / SABAH

DEFALARCA UYAP'A GIRMIŞ



FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, 15 Temmuz darbe girişimi dava dosyalarını ve yargılama sürecini, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) Vatandaş Portalı üzerinden takip ettiği ortaya çıktı. Gülen'in, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla farklı tarihlerde defalarca e-devlet üzerinden 'UYAP Vatandaş Portalı'na erişim sağladığı tespit edildi. Gülen'in sanık olarak yer aldığı dava dosyalarını 'UYAP Vatandaş Portalı' üzerinden takip ettiği belirlenirken, 'UYAP Evrak İşlem Kütüğü'ne yansıyan kullanıcı hareketlerine göre Gülen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla farklı tarihlerde defalarca e-devlet üzerinden 'UYAP Vatandaş Portalı'na giriş yaptığı kaydedildi. Genelkurmay Çatı, Akıncı Üssü ve darbe girişiminden bir gün önce açılan 'sivil çatı', Selam Tevhid kumpas, VIP dinleme, futbolda şike kumpası, Hrant Dink cinayeti, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı ve İstanbul ana darbe davalarına ait dosyaların dijitallerine ulaşan Gülen'in, duruşmalarda SEGBİS ile kayıt altına alınan sanık, tanık, müşteki ve taraf avukatları ile mahkeme heyetinin beyanlarının bulunduğu çözüm tutanaklarını, ara kararların alındığı duruşma zabıtlarını, kurum ve kuruluşlardan mahkemeye gönderilen delil mahiyetindeki cevap yazılarını ve bilirkişi raporlarını da birçok kez incelediği tespit edildi.

FATİH ULAŞ - ATAKAN IRMAK