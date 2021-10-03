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Escobar'ın Türkiye şubesi! Kolombiya'dan Türkiye'ye uyuşturucu

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu, Kolombiya'daki Cali Karteli'nden Türkiye'ye uzanan kokain rotasını ortaya çıkardı. Kokain, çiçek, muz ve kahve kolileri arasında uçakla Kolombiya, ABD ve Hollanda rotasını izleyerek Türkiye'ye getiriliyordu. Gemilerle sevkıyatı yapılan kokain ise İtalya üzerinden Mersin Limanı'na ulaşıyordu.

Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 03 Ekim 2021 08:40
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Escobar'ın Türkiye şubesi! Kolombiya'dan Türkiye'ye uyuşturucu

Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan kokain bağlantısının deşifre edilmesi için Ankara Kaçakçılık ve Narkotik ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 9 ay boyunca Kolombiya'dan çıkan ve Türkiye'ye ulaşan kokainin izi sürüldü. Kolombiya'dan alınan kokain, kargo uçağı ve gemilerle çiçek, muz ve kahve kolileri arasında Türkiye'ye sokuluyordu. Üç farklı operasyonda 71 kilo 634 gram saf kokain ele geçirildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Kokainin izlediği rota ise dikkat çekici. Kolombiya'dan kargoya verilen kokaini taşıyan kargo uçağı, Kolombiya, ABD, Hollanda rotasını izleyerek Türkiye'ye geliyordu. Gemilerle sevkıyatı yapılan kokainin İtalya'ya uğradıktan sonra son durağının Mersin Limanı olduğu belirlendi. Takip veya yakalanma riskine karşın uyuşturucu baronlarının bazen kokainin sevkıyat rotasını değiştirdiği, Ekvador veya Brezilya üzerinden de sevkıyat yaptıkları öğrenildi. Çiçek, muz kolileri arasında getirilen kokain paketlerinin olası bir aramada dedektör köpeklerinin koku almalarının önüne geçilmesi için zift ile kaplandığı da ortaya çıktı.

KARTEL 2 AY REHİN ALDI

Yakalanan uyuşturucu baronlarından Tolga C., polisin takibindeyken, kokain almak ve bağlantılar kurmak için Kolombiya'ya gitti. Cali Karteli'nden alınan kokain Türkiye'ye gönderilirken, Tolga C.'nin ise kokaine karşılık, burada uyuşturucu kartelleri tarafından rehin tutulduğu belirlendi. Kokainin Türkiye'ye ulaşması ve parasının ödenmesinden sonra Tolga C.'nin 2 ay sonra serbest bırakıldığı ve Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı. Sahte diplomatik pasaportla yakalanan Tolga C.'nin, Türkiye'deki uyuşturucu baronlarıyla Kolombiya arasında bağlantı kuran kişi olduğu belirlendi.

EŞE HEDİYE 'PORSCHE'

Kokainin izini süren polis, İstanbul'da uyuşturucu karteli oluşturarak kentteki kokainin yüzde 80'ini kendisine bağlı aracılarla piyasaya süren uyuşturucu baronu Atilla A.'nın da izine ulaştı. Atilla A.'nın yakalanması için üzerine kayıtlı 3 adrese baskın yapıldı. Ancak Atilla A., bu adreslerde bulunamadı. İstihbarat birimlerinden alınan bilgi ile Bakırköy'de lüks bir rezidanstaki daireye gidildi. Polise kapıyı açan Atilla A.'nın eşi F.A. polisleri oyalarken, Atilla A. ise özel yaptırdığı ve doğrudan yatak odasına çıkan asansörle kaçmak istedi. Yalın ayak, aşağıya inip, rezidansın garaj bölümünde kaçmak isteyen Atilla A. burada yakalandı. Atilla A., kaçarken yanına 32 bin dolar, 52 bin lira almıştı. Garajda lüks 2 aracı bulunan uyuşturucu baronu Atilla A.'nın, eşine doğum günü hediyesi olarak "Porsche" marka spor araç aldığı öğrenildi. Özel alınan plaka ise Atilla A.'nın isminin baş harfleri "34 ATL ..."den oluşuyordu.

BARONLARIN GÖREV DAĞILIMI

Operasyonda Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan kokaini yöneten uyuşturucu baronları Atilla A., Tolga C., Gökhan P., Levent T., Levent G., Galip Ç. ve babası da eski uyuşturucu baronu olan "Hanımağa" lakaplı Nurten A. yakalandı. Birbirleriyle bağlantılı olan 7 uyuşturucu baronunun ise kendi aralarında görev dağılımı yaptığı belirlendi. Tolga C., kokainin alınmasında Cali Karteli'nde bağlantıları yapıyordu. Uluslararası uyuşturucu baronlarıyla Kolombiya'da bağlantıları kuruyordu. Levent G. ve Galip Ç., uyuşturucunun finans ayağını yürütüyordu, Cali Karteli'ne ödemeleri yapıyordu. Gökhan P. ve Levent T. havaalanına veya limana gelen kokainin alınması ve sevkıyatından sorumluydu. Kokainin piyasaya sürülmesinde ise İstanbul bölgesinde Atilla A., Sakarya, Kocaeli bölgesinde ise Nurten A. kendilerine bağlı çalışan aracılarla yapıyordu.

#kolombiya# türkiye# uyuşturucu

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