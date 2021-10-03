CHP sistem önerisini vekillere sundu

Millet İttifakı ortaklarının 5 Ekim'de TBMM'de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için gerçekleştirecekleri toplantı öncesinde, daha önce sadece parti yetkili kurullarında ele alınan partinin sistem önerisi hem sözlü hem de rapor halinde milletvekillerine aktarıldı.

'Son yasama yılı'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlediği basın toplantısında, "27. Dönem'in 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nı 'ikinci yüzyıla doğru, doğru strateji' temasıyla yapıyoruz. Kampta güçlendirilmiş parlamenter sistem, ekonomik buhran ve rotasız dış politika temel çalışma alanlarımızdır. 27. Dönem'in bizce son yasama yılına yani 5. yasama yılına girerken TBMM'deki yasama faaliyetlerindeki planlamalarımızı, stratejilerimizi değerlendirme imkanı bulacağız" dedi.

Milletvekillerinin yanı sıra bazı belediye başkanlarının da hazır bulunduğu kamp programı çerçevesinde daha sonra Parti Sözcüsü Faik Öztrak ekonomi, Ünal Çeviköz dış politika, Muharrem Erkek ve İbrahim Kaboğlu da "güçlendirilmiş parlamenter sistem ve CHP'nin görüşleri" sunumu yaptı. Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu da katılımcılara "siyasette psikolojik kavramlar" sunumunda bulundu.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; Erkek ve Kaboğlu'nun, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" sunumunda partinin buna ilişkin hazırladığı rapor katılımcılara dağıtıldı. Raporda, CHP'nin demokratik hukuk devleti amacına yönelik olarak güçlendirilmiş parlamenter rejim öneren siyasal partilerin, bu amaca yönelik ilkelere ilişkin Anayasa raporlarını tamamlamasıyla, parti liderleri düzeyinde ortak masa etrafında bir araya gelmeleri ve raporların "ortak paydaları" üzerinde uzlaşma sağlamaları önerildi.

Kamuoyuna bir "ortak ilkeler" bildirisi yayımlanması da önerilen raporda, ortak bildiriye ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

"Anayasa için süre konulmalı ve seçimden sonra, parlamenter rejime geçiş için makul bir süre (bir yıl gibi) öngörülmelidir. Geçiş dönemi ilkeleri, ayrıca ve ayrıntılı bir biçimde belirlenmelidir. Güçlü ve kararlı bir ortak irade, partiler arası bir ön protokol ile ortaya konulabilirse, toplumsal güven pekişecektir."

CHP'nin sistem önerisi, anayasa değişikliklerinde olduğu gibi TBMM'de kabul edilen bazı yasalar üzerinde de referandum yoluyla halka veto hakkı tanınması içeriyor.