Avcılar'da evde tüp patlamasında 1 kişi yaralandı
İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2021 09:35
Avcılar'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, binada büyük çaplı hasar oluştu.
Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katındaki dairede bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamada, dış duvarları yıkılan dairenin moloz parçaları çevreye saçıldı. Patlamada yaralanan daire sakini kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ile itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Patlamanın meydana geldiği evde büyük çapta hasar oluştu.