Avcılar'da evde tüp patlamasında 1 kişi yaralandı

Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerindeki öğrenci grup sayılarına bağlı olarak öğretmenlerin norm kadroya esas ders yükünde bir nebze artış sağlayacak, atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda olumlu yönde değişikliğe neden olacaktır.