Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Burdur'un Bucak ilçesinde, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 10.15'te ve 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meydana gelen deprem kaynaklı herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.