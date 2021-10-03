Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var
Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanlığında görev yaptıkları halde hiçbir şekilde maaş almayanları köşesinde açıkladı.
Öztürk yazısında şu ifadeleri kullandı; Cumhurbaşkanlığı kurullarında görevi
olan ancak devlette başka bir görevi olmayan ve maaş almayanlar da yok değil.
Onlardan da örnekler verelim:
Orhan Gencebay: Kültür Sanat Kurulu Üyesi, maaş almıyor.
Mehmet Ali Yalçındağ: Bilim Kurulu üyesi olan iş insanı maaş almıyor.
Nihat Zeybekçi: Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olan eski bakan, iş insanı
maaş almıyor.
Korkmaz Karaca: Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi. Yönetici-iş insanı ve AKP MKYK Üyesi, maaş almıyor.
Gülsüm Azeri: Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Şişecam Eski Genel Müdürü.
Maaş almıyor, maaş almıyor.
Abdullah Atalar: Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi, Bilkent Üniversitesi Rektörü,
maaş almıyor.
Selçuk Pehlivanoğlu: Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi, TED Yönetim Kurulu Başkanı, maaş almıyor.