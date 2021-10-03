Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var

Öztürk yazısında şu ifadeleri kullandı; Cumhurbaşkanlığı kurullarında görevi olan ancak devlette başka bir görevi olmayan ve maaş almayanlar da yok değil. Onlardan da örnekler verelim:



Orhan Gencebay: Kültür Sanat Kurulu Üyesi, maaş almıyor.

Mehmet Ali Yalçındağ: Bilim Kurulu üyesi olan iş insanı maaş almıyor.



Nihat Zeybekçi: Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olan eski bakan, iş insanı maaş almıyor.



Korkmaz Karaca: Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi. Yönetici-iş insanı ve AKP MKYK Üyesi, maaş almıyor.

Gülsüm Azeri: Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Şişecam Eski Genel Müdürü. Maaş almıyor, maaş almıyor.



Abdullah Atalar: Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi, Bilkent Üniversitesi Rektörü, maaş almıyor.



Selçuk Pehlivanoğlu: Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi, TED Yönetim Kurulu Başkanı, maaş almıyor.