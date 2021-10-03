MSB: İlk 9 ayda 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar geldi. Bakanlık, "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu. Buna göre, son bir ayda 4'ü büyük 17'si orta çapta 21 operasyon düzenlendi. Eylül ayında 139 terörist etkisiz hale getirildi. 2021 yılı içerisinde toplam 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015 itibariyle toplam 18 bin 549 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye harekat bölgesinde eylül ayında 148 terörist etkisiz hale getirildi. 15 temmuz 2016'dan itibaren 27 bin 596 FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edildi. 1 Ocak - 1 Ekim arasında 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi, 617 emekli personelin rütbesi geri alındı.

SINIR GÜVENLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı, sınır güvenliği ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

İran sınırında toplam 77 bin 34 kişinin yasadışı göç girişimi engellendi, toplam bin 562 düzensiz göçmen yakalandı.

Eylül ayında tüm sınırlarda 27 bin 686 yasadışı göç engellendi. Tüm sınırlarda bin 388 şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 21'i fetö olmak üzere 41'inin terörist olduğu tespit edildi.

YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMA ADIMLARI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın saldırgan tutum sergilediği belirtildi:

"Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye'ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir."

"Yunanistan'ın saldırgan tutumuna karşı diplomatik girişimlerde bulunulmakta, sahada gerekli karşılık verilmektedir."

"Yunanistan tarafından 2021 yılında gayri askeri statüdeki adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirdi."

LİBYA'DAKİ SON DURUM

MSB'den "Libya'da kimin kalacağına kimin gideceğine yalnızca meşru hükümet karar verir. açıklaması yapıldı.

AZERBAYCAN İLE TATBİKAT

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile 5-8 Ekim tarihleri arasında "Sarsılmaz Kardeşlik Tatbikatı"nın Nahçivan'da yapılacağını açıkladı.

İDLİB'DE GÖZLEM NOKTALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleşen görüşmenin ardından İdlib'deki son durum ile TSK'ya ait gözlem noktalarına ilişkin soru üzerine, Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin bölgede ateşkes ve istikrar ortamının devamı, huzur ve güvenliğin sağlanması için mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

"Gözlem noktalarımızda ve bölgedeki faaliyetlerimizde bir değişiklik söz konusu değil" ifadesini kullanan kaynaklar, Türkiye'nin mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Kaynaklar, 5 Mart'taki mutabakatın ardından gerçekleştirilen faaliyetler sonrasında huzur ve güven ortamının sağlandığı İdlib'e dönen Suriyeli sayısının 400 binden fazla olduğuna da dikkati çekti.

TSK ve Rusya silahlı kuvvetleri arasındaki ortak devriyelerin yeniden başlayıp başlamayacağına yönelik soruya kaynaklar, "Rusya Federasyonu ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

"GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

İran ve Azerbaycan arasındaki gerilime ilişkin soru üzerine kaynaklar, bölgedeki her türlü gelişmenin yakından takip edildiğini vurguladı.

Son dönemde bazı basın yayın organlarında "emeklilik için talepte bulunan generaller" hakkında çıkan haberlere ilişkin de kaynaklar, şu açıklamalarda bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir. Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemleri 31 Ağustos 2021'de tamamlandı. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Bunun dışında yapılan her türlü yorum gerçek dışıdır."