Malatya'daki zincirleme trafik kazasında 3 ölü, 4 yaralı
Malatya'nın Kale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2021 13:55
Malatya-Elazığ kara yolunun Bent Mahallesi mevkisinde 01 YV 976 ve 44 LF 651 plakalı otomobiller ile 07 E 6129 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.