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Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem üretiyor

Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tekstil atölyesinde eğitim alan hükümlüler, imal ettikleri ürünlerle hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de tahliye olduktan meslek sahibi olma fırsatına kavuşuyor. Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdulhamit Denizci, "Burada öğrendiği meslek ve sanatı sürdürerek kendi işlerini kuran veya başka iş yerlerinde, öğrendiği meslek dalında çalışan birçok hükümlümüz var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2021 14:49
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Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem üretiyor

Hükümlülerin istihdama yönelik meslek edindirilmesi ve mevcut mesleklerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, ülke genelinde birçok atölye ve tesiste hükümlülere pratik yapma imkanı sunarak meslek öğretiyor.

Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler için hazır giyim sektöründe meslek eğitimi verilen tekstil atölyesi faaliyet gösteriyor. Kurumun kapalı bölümdeki bin metrekare alanda öz kaynaklarla oluşturulan atölyede, hükümlüler tarafından mont, pantolon ve gömlek, açık bölümünde de kamu ve özel sektör iş birliğiyle kurulan 2 bin 500 metrekare alanda gömlek üretimi yapılıyor.

Büyüklüğü, üretim kapasitesi, teknik altyapısı bakımından kurum bünyesindeki en büyük hazır giyim atölyelerinden biri olan tesiste, her yıl yüzlerce hükümlü ve tutukluya, tekstil üretiminin, kalıp, kesim, dikim, ilik açım, düğme dikim, ütü, katlama, ambalajlama gibi birçok aşamasında mesleki eğitim veriliyor.

İmal edilen tekstil ürünleri Türkiye'nin dört bir yanında satışa çıkarılarak ekonomiye katkı sağlanırken nitelikli ara eleman olarak yetiştirilen hükümlüler tahliye edildikten sonra meslek sahibi bireyler olarak yeniden topluma kazandırılıyor.

- "Hükümlüyü bir mesleğe yönlendiriyoruz"

Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdulhamit Denizci, yaptığı açıklamada, kurumda hükümlü ve tutuklulara yönelik farklı iş kollarında eğitimler verildiğini ve üretim yapıldığını söyledi.

Hükümlülerin toplum ile bütünleşmesini, suçtan uzak durarak dışarıdaki yaşamlarını kolayca sürdürmelerini amaçladıklarını belirten Denizci, "Hükümlüyü çağırıp dinliyoruz, mesleği yoksa bir mesleğe yönlendiriyoruz. Hatta hangi mesleği öğrenmek istediğini, kendisini ceza infaz kurumunda nasıl geliştirmek istediğini soruyoruz. Burada öğrendiği meslek ve sanatı sürdürerek kendi işlerini kuran veya başka iş yerlerinde, öğrendiği meslek dalında çalışan birçok hükümlümüz var." dedi.

Denizci, hükümlülerin ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra bu şekilde topluma daha kolay adapte olduklarının altını çizerek, "Biz diyoruz ki, 'Geldin, geçmişi unut. Temiz bir sayfa aç. Bugünü güzel bir şekilde sana yaşatalım ki yarına umut olsun.' Bu sloganla onların istihdamını sağlıyor ve tahliye ediyoruz". ifadelerini kullandı.

- "Dışarı çıktığımda hayatımı bu şekilde idame ettireceğim"

Ceza infaz kurumundaki tekstil atölyesinde çalışan hükümlülerden R.K., böyle bir imkanı sundukları için Adalet Bakanlığına teşekkür etti.

Ceza infaz kurumunda öğrendiği mesleğin kendisine büyük katkı sağladığını belirten R.K., şöyle konuştu:

"Ben dışarıda çalışmak nedir bilmiyordum. Ama burada disiplinli çalışmanın ne olduğunu anladım. Dışarı çıktığımda hayatımı bu şekilde idame ettireceğim. Sabretmeyi öğrendim. Çalışmak eskiden bana zevk vermezdi. İşyurtları meslek edinmemi sağladı. Belki İşyurtları ile karşılaşmasaydım, dışarıya çıktığımda tekrar suç işleyebilirdim ama şimdi öyle bir düşüncem yok. Dışarı çıktığımda mesleğim var, mesleğimi sürdürebilirim. Hatta aklımda planlar var. Kendime atölye açmayı düşünüyorum. Ailemiz gurur duyuyor burada meslek öğrendiğimiz için. İlk geldiğim dönemle şu anı kıyasladığım zaman kendimi çok farklı bir yerde görüyorum. Burada işi çok iyi öğrendim, bu işin ustası oldum, ustalık belgesini de aldım."

R.K, edindiği mesleği tahliye olduktan sonra arkadaşlarına da öğreterek onlara da ekmek kapısı açmak istediğini söyledi.

- Ceza infaz kurumunda üniversite bitirdi

KAPAT [X]

Hükümlülerden B.G. de ceza infaz kurumunda verilen eğitim ve desteklerle üniversite bitirdiğini anlattı.

Ceza infaz kurumundaki yaşantısının kendi hayatı için bir dönüm noktası olduğunu kaydeden B.G, şöyle devam etti:

"İlkokul mezunuydum. Burada ortaokul ve liseden sonra bir üniversitede turizm bölümünü dışarıdan bitirdim. Şu anda da ikinci üniversite olarak ilahiyat okuyorum. Burada eğitim konusunda hiçbir engel yok. Birçok belge aldım, sosyal aktivitelere katılıyorum. Adalet Bakanlığı İşyurtları bana çok şey kattı. Ayaklarım üzerinde durabilmeyi, toplumda sağlam bir birey olabilmeyi, ceza infaz kurumundan çıktığım zaman alnım açık bir yere girip rahatlıkla çalışabilmeyi öğretti. Yeni gelen arkadaşlarımıza elimden geldiği kadar bu işi öğretmeye çalışıyorum. Onların o geçmişi yaşamamaları için, bir meslek sahibi olmaları için elimden geleni yapıyorum."

- "Devletimize, milletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz"

Tekstil atölyesinde üretim yaparak ekonomiye destek oldukları ve meslek edindikleri için mutluluğunu dile getiren hükümlü U.Ç. de, "Burada çalışıyoruz. Devletimize, milletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bize gelen bütün malzemeler İşyurtlarında üretiliyor. Diğer cezaevlerinde bizim gibi kader mahkumu arkadaşlarımız orada çalışarak, bizim gibi uğraşarak İşyurtlarının, Adalet Bakanlığı'nın katkısıyla üretiyor. Biz öğrendik, şimdi yeni gelen arkadaşlarımıza aynı desteği vermeye, öğretmeye çalışıyoruz. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Adalet Bakanımız sağ olsun."

#Adalet Bakanlığı# atölye# Cezaevi# hükümlü

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