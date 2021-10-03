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Fuat Oktay: 110 binin üzerinde yatak kapasiteli yurtların yapımı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sadece geçtiğimiz 3 yılda ülkemize 240 yeni yurt binası kazandırdık. Şu anda yapımı devam eden 110 binin üzerinde yatak kapasiteli yurtlarımızı yükseköğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2021 14:53
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sadece geçtiğimiz 3 yılda ülkemize 240 yeni yurt binası kazandırdık. Şu anda yapımı devam eden 110 binin üzerinde yatak kapasiteli yurtlarımızı yükseköğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 yılı mezuniyet töreninde konuşan Oktay, Türkiye'nin başarı ve fedakarlıklarıyla adını tüm dünyada duyuran sağlık kadrolarına, yeni neferler kazandırmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sağlık alanının insanlık tarihi boyunca en kutsal addedilen mesleklerin başında geldiğini ifade eden Oktay, özellikle salgın döneminde bir kişiye nefes olmak için kendini feda eden sağlık çalışanlarının kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Oktay, Türkiye'nin sağlık sistemindeki başarılarına değinerek, "Pek çok ülkenin sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, biz hem mevcut hem yeni açılan hastanelerimizle, gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personellerimizle ve sağlık altyapımızla hamdolsun mücadelemizi başarıyla sürdürebildik." diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerin çocuk gelişiminden yaşlı bakımına, acil yardım programından tıbbi dokümantasyon-tıbbi tanıtım ve pazarlamaya kadar vatandaşlara dokunan alanlarda olacaklarını anlatan Oktay, ilk mezunlarını veriyor olmasına rağmen yüksekokulun öğretim görevlisi kadrosuyla, sosyal yardım çalışmalarıyla ve engelsiz okul gibi alanlarda aldığı ödüllerle adından söz ettirmesinin takdir edildiğini dile getirdi.

Fuat Oktay, üniversiteleri Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırırken yükseköğretimde ihtisaslaşmaya ve güçlü akademik performansa önem verdiklerini de vurguladı.

- "Yükseköğretim sistemimiz Avrupa'da en çok sayıda öğrenciye hizmet veriyor"

Yükseköğretim kurumlarının bulundukları şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyacına göre farklı alanlarda gelişen bir yapıya kavuşma yolunda ilerlemeye başladığına dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Bugün aktif olarak yükseköğretime devam eden 127 devlet, 73 vakıf üniversitemiz ve 1029 meslek yüksekokulunda 8 milyonun üzerinde öğrenci öğrenim görmektedir. Özellikle Ar-Ge çalışmaları ile de adından söz ettirmeye başlayan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ı, yöneticileri, tüm öğretim görevlilerini, öğrencileri, çalışanları ve mezunları tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yükseköğretim sistemimiz bu öğrenci sayısıyla Avrupa'da en çok sayıda öğrenciye hizmet veren sistem konumundadır. Öğrenci sayısındaki artışla birlikte kredi ve yurt ihtiyacı gibi gereksinimler artmış, Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu ivmeyi yakından takip ederek yatırımlarını ihtiyaçlara göre planlamıştır ve gerekli adımları da atmıştır, atmaktadır. Örneğin Yozgat'ta, sahip olduğu imkanlar da son derece yetersiz olan sadece bir öğrenci yurdu vardı. Hani bugün konuşuyorlar ya, 'Şöyle yapmadınız, böyle olmadı' gibilerinden. Sadece bir öğrenci yurdu vardı, o konuşan beyefendilerin zamanında. Bugün 8 bin 281 yatak sayısı ile 9 öğrenci yurdumuz var. Salgın sebebiyle uzun zamandır uzaktan eğitimle sürdürülen yükseköğretimde yüz yüze eğitime başlama kararı alınması sonucunda ertelenmiş ve birikmiş bir yurt talebi oluşmuş durumda."

Oktay, ilgili kurumların, barınma ihtiyacı olan hiçbir öğrenciyi mağdur etmemeye çalıştığını ve yurt yerleştirmelerine devam ettiğini aktararak, "Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum, Cumhurbaşkanımız da kabine toplantısı sonrasında ifade ettiler. Türkiye yurt sayısı ve yurt kapasitesi olarak Avrupa'daki, gelişmiş ülkelerdeki hemen hemen her bir ülkenin fersah fersah ilerisindedir. Buna rağmen bir şekilde istismar etmek isteyenler çok. Biz bunların hiçbirine pabuç bırakmadan yolumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

- "Yapımı devam eden 110 binin üzerinde yatak kapasiteli yurtlar hizmete sunulacak"

Barınma konusu bahane edilerek gençler üzerinden bir oyun sahnelenmek istendiğine işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte yaşananlar, Türkiye'de gençler üzerinden kurulan tezgahların kimseye bir şey kazandırmadığını net şekilde göstermiştir. Biz gençlerimize her konuda sahip çıkarak ülkemize sevgi tohumları ekmenin ve kardeşlik iklimini geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Katsayı adaletsizliğine son veren, üniversite kapılarında yığılmaların önüne geçen ve harç yükünü gençlerimizin omzundan alan Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizleriz. Yükseköğretim de dahil eğitimin her kademesinde sosyal adalet için gayret eden, fırsat eşitliği sunarak her şehre üniversite götüren, kredi ve bursları 14-15 kat artıran bizleriz. Yurt sayısını 4 kat artırarak devlet yurdu olmayan şehir bırakmayan da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine bizleriz. Sadece geçtiğimiz 3 yılda ülkemize 240 yeni yurt binası kazandırdık. Şu anda yapımı devam eden 110 binin üzerinde yatak kapasiteli yurtlarımızı yükseköğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Öğrenci olmayan ya da yurt başvurusu dahi yapmamış, yasa dışı terör örgütleri ile bağlantılı toplulukların, parkta bahçede toplanıp çıkardığı kuru gürültüyle tüm bu gayretleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Biz, temelde öğrenciye odaklanan bir anlayışla, öğrenci dostu kampüs ve yurt alanları, çağa öncülük eden akademik programlar ve sosyal imkanlar ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Üniversite rektörüne ve öğretim elemanlarına, emekleri için teşekkür eden Oktay, 2021-2022 akademik yılının da hayırlı olmasını diledi.

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Törenin ardından mezun olan öğrencilere diplomalarını veren Oktay, akademik personelle de fotoğraf çektirdi.

#Cumhurbaşkanı# Fuat Oktay# Çekerek# Meslek Yüksekokulu#

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