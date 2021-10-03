CHP'nin Abant kampı sona erdi

Bolu Abant'ta, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla iki gün süren CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.

Büyük Abant Oteli'nde düzenlenen toplantıda, iki gün boyunca ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini aktardı.

Toplantının ikinci günü, basına kapalı gerçekleştirildi. Milletvekillerine konuşma yapan Kılıçdaroğlu, toplantı çıkışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, her yasama yılı başında, çalışma ve değerlendirme toplantısı yaptıklarını anımsatarak, "Toplantıda, önümüzdeki yasama yılında meclis çalışmalarımızda ağırlık vereceğimiz, gündeme getireceğimiz konuları, Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili yaklaşımlarımızı ve perspektifimizi ortaya koyduk." dedi.

Yaz boyunca ve öncesinde Anadolu'nun her yerinde dolaşan milletvekillerinin, görüş ve intibalarını aldıklarını aktaran Altay, şöyle devam etti:

"Bununla beraber 3 temel konu ön plandaydı: Birincisi, hiç şüphesiz güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili değerlendirmeler... Zaten bir taslak çalışmamız, hazırlığımız var. Bu çalışma üzerinde enine boyuna değerlendirmeler yaptık. Ondan sonra ekonomik buhran, en önemli konumuzdu. Ve rayından çıkan dış politika, maalesef üzülerek bunu söylüyorum. Bu konuda da önemli değerlendirmeler yapıldı. Bu çalışmada, hem milletvekillerimiz bilgilendirildi hem parti yönetimi ve biz grup yönetimi olarak milletvekillerimizin görüş ve önerilerinden yeni yasama yılında istifade etmek üzere, onları toplayarak bir değerlendirme, bir rota omurgası ortaya koyduk. Bu çalışmadaki veriler, Merkez Yönetim Kurulunda politika notlarına dönüştürülecek."

Altay, milletvekillerinin Anadolu'yu ve Rumeli'yi karış karış gezmeyi sürdüreceğini belirterek, vatandaşların bu dönemde milletvekillerini mecliste çok aktif göreceğini, Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarla hemhal olacaklarını dile getirdi.

- "Milletvekillerimizin Anadolu'dan aldıkları heyecanı gördük"

Her kesimin sorunlarının, TBMM'nin sıcak gündemi olacağını vurgulayan Altay, "Bugüne kadar 27. dönemde sadece 1907 kanun teklifi verdik, bir tanesi bile komisyonların gündemine alınmadı. Bu konudaki yüksek refleksimizi bu yasama yılında yoğunlaştıracağız. Zira 1 Ekim'de Sayın Meclis Başkanı ile yaptığımız toplantıda da bunu bizzat gündeme getirdim. Muhalefetten gelen kanun teklifleri reddedilebilir ama komisyonlarda görüşülmesi, ilgili gündeme alınmasıyla ilgili bu keyfiliğe daha yüksek refleks göstereceğimizin de altını çizdim." diye konuştu.

Hızla iktidara yürüyen bir parti olarak bu kamp süresince iktidara olan inançlarını ve umutlarını, milletvekillerinin sahadan aldıkları izlenimleri dinleyince perçinlediklerini belirten Altay, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor. İktidara hazır olduğumuzu bu kampta gördük. Milletvekillerimizin Anadolu'dan aldıkları intibalardan heyecanı, inancı gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, derhal seçim istediklerine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın devleti, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve dostlarımıza teslim edeceğini görüyoruz. Bu, bizi rehavete sürüklemeyecek, iki şımartmayacak, üç gevşetmeyecek. 'Nasıl olsa iktidara geliyoruz' havasından ziyade, 'zor bir seçime giriyoruz' havasında katı, kesin, keskin, aynı zamanda uzlaşmacı, kavgacı değil, barışçıl, yıkıcı değil, yapıcı muhalefet anlayışımızı mecliste ve Türkiye'de sergileyeceğiz." ifadesini kullandı.