Savunmada yeni teknolojiler için üniversite-sanayi iş birliği

Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik
Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor

Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor
Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı

Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı
Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada

Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada

Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı

Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı
MSB: İlk 9 ayda 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi

MSB: İlk 9 ayda 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi
Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var

Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var
Cacık yedikten sonra bakım suyuyla gargara yaptı! Alkollü çıktı

Cacık yedikten sonra bakım suyuyla gargara yaptı! Alkollü çıktı
Erdoğan, bakan ve danışmanları ile basket maçı yaptı

Erdoğan, bakan ve danışmanları ile basket maçı yaptı

Milletvekilleri artık daha az kavga edecek

Milletvekilleri artık daha az kavga edecek
Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı
Hiçbir üniversite dolmadı

Hiçbir üniversite dolmadı
Kamu ihale kanunu sil baştan

Kamu ihale kanunu sil baştan
'Evde bu fiyatlar hayal olacak'

'Evde bu fiyatlar hayal olacak'

110 bin öğrenciye daha yurt imkanı

110 bin öğrenciye daha yurt imkanı
AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor

AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor
Öğrenciler de aileler de online eğitime sıcak bakmıyor

Öğrenciler de aileler de online eğitime sıcak bakmıyor
Sınavsız atamalar ve kişiye özgü ilanlar nasıl çözülecek?

Sınavsız atamalar ve kişiye özgü ilanlar nasıl çözülecek?
Fuat Oktay: Bu fiyatlar artmayı bırakın, tersine dönecektir

Fuat Oktay: Bu fiyatlar artmayı bırakın, tersine dönecektir

Altun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Altun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı
Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı

Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı
Erdoğan: Salgının sebep olduğu tahribatlar gün yüzüne çıkıyor

Erdoğan: Salgının sebep olduğu tahribatlar gün yüzüne çıkıyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu

Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu

'KHK ile işten atılanların tamamını 1 haftada iade edeceğiz'

'KHK ile işten atılanların tamamını 1 haftada iade edeceğiz'
Bingöl'de işçilere terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu

Bingöl'de işçilere terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu

Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu
Robot çağrılara dikkat; kişisel verilerinizi çalıyorlar

Robot çağrılara dikkat; kişisel verilerinizi çalıyorlar
Yargıtay açıkladı...Eşit işe eşit ücret vermeyen patron şimdi yandı

Yargıtay açıkladı...Eşit işe eşit ücret vermeyen patron şimdi yandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Savunmada yeni teknolojiler için üniversite-sanayi iş birliği

Nurol Teknoloji ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, savunma sanayisindeki ihtiyaçlar için yeni yerli çözümler geliştirilmesine yönelik iş birliğine gitti- Balistik koruyucu ürünlerin Ar-Ge çalışmaları hız kazanacak, ortak proje ve araştırmalar yapılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2021 15:15
Yazdır
Savunmada yeni teknolojiler için üniversite-sanayi iş birliği

Nurol Teknoloji ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), balistik koruyucu ürünlerde Ar-Ge çalışmaları için iş birliği yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ileri teknik balistik seramikler üretmek üzere yüzde 100 milli ve yerli sermayeyle kurulan Nurol Teknoloji, balistik koruyucu ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına hız vermek hedefiyle SUNUM ile stratejik iş birliği mutabakatı imzaladı.

Savunma sanayisinde Türkiye'nin ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması hedefine katkı sunacak stratejik iş birliği mutabakatının Sabancı Üniversitesi'ndeki imza törenine, Nurol Teknoloji Genel Müdürü Selim Baybaş ve SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan ekipleriyle katıldılar.

İki yıl sürecek söz konusu iş birliği, proje programlarının geliştirilmesi, Nurol Teknoloji'nin yapacağı Ar-Ge çalışmalarında SUNUM laboratuvarlarını kullanması, Avrupa Birliği proje çağrılarına ortak başvuru yapılması, ortak araştırmalar yürütülmesi ve diğer iş birliği konularını kapsıyor.

Nurol Teknoloji Genel Müdürü Baybaş, konuya ilişkin, "Ülkemizin savunma sanayisindeki ilerlemesi için önemli ve faydalı Ar-Ge projelerinin geliştirileceğine inandığımız bu iş birliği anlaşmasının, ülkemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Sukan ise "Halen Nurol Teknoloji ile başarılı bir şekilde yürütülmekte olan ortak araştırma projelerimizin artarak devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yerli ürünler yurt içinde ve dışında

Bor karbür, silisyum karbür ve alümina seramiklerle ileri balistik zırhlı çözümleri üretebilen dünyadaki birkaç firmadan biri olan Nurol Teknoloji, ortaya koyduğu ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve diğer kolluk güçlerinin olası en yüksek tehdide karşı korunmalarını ve operasyon alanlarında avantaj sağlamasını amaçlıyor.

Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yakın zamanda 100 binden fazla balistik koruyucu yelek, tam koruma yeleği, gömlek içi yelek siparişi alan Nurol Teknoloji, teslimatları partiler halinde sürdürüyor.

İtalya, Belçika, Polonya, Almanya, Hollanda gibi ülkelere ihracat yapmaya başlayan Nurol Teknoloji, mevcut ve yeni geliştireceği ürünlerle gelecek dönemde ihracat miktarını ve ülke sayısını artırmayı hedefliyor.

#balistik koruyucu# Nurol Teknoloji# Sabancı Üniversitesi#

Bu Habere Tepkiniz

14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

PCR testi pozitif çıkan ve 14 günlük karantinaya alınan memurların maaşları nasıl ödenir?
Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Yargıtay, yurt dışı görevlendirmesinden kaynaklı mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumunda yurtiçi aylıklarının geri alınamayacağına hükmetti!
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:- e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor
Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerindeki öğrenci grup sayılarına bağlı olarak öğretmenlerin norm kadroya esas ders yükünde bir nebze artış sağlayacak, atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda olumlu yönde değişikliğe neden olacaktır.
3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

2 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet ARIBAŞ, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Engin KALOĞLU, atandı.
Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendika arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde personele 'performansa göre ödeme yapılmasına" imkan veren maddenin hukuka aykırı olmadığına karar verildi.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bugün verdiği kararda, akademisyenin, jüri değerlendirme raporlarını görmesi yönelik talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşını etkiler mi?

Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşını etkiler mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memur vefat ettiğinde kendisinden 30 yaş küçük dul eşine aylık bağlanır mı?
Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti

Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini 01.10.2021 Cuma günü ziyaret etti ve öğretmenimiz Burak Kılıç'tan özür dileyerek helalleşti.
MİT koruma personeli alacak

MİT koruma personeli alacak

Koruma ve Emniyet Memuru Alımı bay ile bayan adaylar arasından alım yapılacaktır. Başvuruları başlayan ilana kimler nasıl başvuru yapılacağı açıklandı. Emniyet memuru olma şartları neler? Başvuru ekranı ve kılavuzu sunuldu.
Gece uyurken 25 bin lira dolandırıldı

Gece uyurken 25 bin lira dolandırıldı

İstanbul Kadıköy’de, gece uyuduğu esnada dolandırıcılar tarafından uzaktan mobil bankacılık sistemine erişilen vatandaşın 25 bin lirası başka şahsa aktarılarak banka hesabı boşaltıldı. Telefonun ekranında kendisinin kontrolü dışında paraların aktarıldığı saniyeleri izleyen şahıs hayatının şokunu yaşadı.
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
İşte covid-19'un etkilemediği grup

İşte covid-19'un etkilemediği grup

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken, İskoçya'dan ezber bozan bir haber geldi.