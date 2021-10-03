Cerrahpaşa'da balıklı tedavi ile sedef hastalığına kalıcı çözüm

Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Bakan Soylu: Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik
Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor

Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor
Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı

Rektör, üniversitedeki 'usulsüz atamalar' iddialarını yanıtladı
Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada

Biri başkan 2 MHP'linin öldüğü kaza kamerada

Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı

Öğretmen anne koronayı yendi, 20 aylık Betül Ayla kurtarılamadı
MSB: İlk 9 ayda 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi

MSB: İlk 9 ayda 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi
Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var

Cumhurbaşkanlığında maaş almayan kurul üyeleri de var
Cacık yedikten sonra bakım suyuyla gargara yaptı! Alkollü çıktı

Cacık yedikten sonra bakım suyuyla gargara yaptı! Alkollü çıktı
Erdoğan, bakan ve danışmanları ile basket maçı yaptı

Erdoğan, bakan ve danışmanları ile basket maçı yaptı

Milletvekilleri artık daha az kavga edecek

Milletvekilleri artık daha az kavga edecek
Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı

Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı
Hiçbir üniversite dolmadı

Hiçbir üniversite dolmadı
Kamu ihale kanunu sil baştan

Kamu ihale kanunu sil baştan
'Evde bu fiyatlar hayal olacak'

'Evde bu fiyatlar hayal olacak'

110 bin öğrenciye daha yurt imkanı

110 bin öğrenciye daha yurt imkanı
AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor

AK Parti sisteme 'yerel' rötuşu değerlendiriyor
Öğrenciler de aileler de online eğitime sıcak bakmıyor

Öğrenciler de aileler de online eğitime sıcak bakmıyor
Sınavsız atamalar ve kişiye özgü ilanlar nasıl çözülecek?

Sınavsız atamalar ve kişiye özgü ilanlar nasıl çözülecek?
Fuat Oktay: Bu fiyatlar artmayı bırakın, tersine dönecektir

Fuat Oktay: Bu fiyatlar artmayı bırakın, tersine dönecektir

Altun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Altun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı
Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı

Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı
Erdoğan: Salgının sebep olduğu tahribatlar gün yüzüne çıkıyor

Erdoğan: Salgının sebep olduğu tahribatlar gün yüzüne çıkıyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu

Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu

'KHK ile işten atılanların tamamını 1 haftada iade edeceğiz'

'KHK ile işten atılanların tamamını 1 haftada iade edeceğiz'
Bingöl'de işçilere terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu

Bingöl'de işçilere terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu

Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu
Robot çağrılara dikkat; kişisel verilerinizi çalıyorlar

Robot çağrılara dikkat; kişisel verilerinizi çalıyorlar
Yargıtay açıkladı...Eşit işe eşit ücret vermeyen patron şimdi yandı

Yargıtay açıkladı...Eşit işe eşit ücret vermeyen patron şimdi yandı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Cerrahpaşa'da balıklı tedavi ile sedef hastalığına kalıcı çözüm

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da balıklı tedavi ile sedef hastalığına kalıcı çözüm bulunduğu belirtildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Ekim 2021 15:52
Yazdır
Cerrahpaşa'da balıklı tedavi ile sedef hastalığına kalıcı çözüm

Sivas'ın Kangal ilçesinde asırlardır yer altındaki kaynak suyla birlikte ortaya çıkan doktor balıkların sedef hastalığına iyi geldiğini biliniyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ise iki aşamalı olarak gerçekleştirdiği tedavi yöntemiyle sedef hastalığına kalıcı çareyi bulduğunu belirtti. Merkez, hem Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden İstanbul'a getirdiği doktor balıklar, hem de ürettikleri larva salgıları ile sedef hastalarını tedavi ediliyor. Kişiye özel küvetlerde gerçekleştirilen tedavi yaklaşık 2 saat sürüyor. Bir hastaya kullanılan balıklar başka bir hastaya kullanılmıyor.

"BU YÖNTEMİ DÜNYADA İLK KEZ BİZ UYGULUYORUZ"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, "Bu balıkların orjinali şu an tıp literatüründe de Sivas Kangal balıkları diye geçiyor. Bu balıkların diğer bir ismi doktor balıklar. Ancak son zamanlarda Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü bu balıkların kültürünü araştırmaya başladı. Biz de bu balıkları oradan temin ediyoruz. Ve bu temin ettiğimiz balıklarla sedef hastalarının iki aşamada tedavilerini yapıyoruz. Birinci aşamada balıklar sedef dolayısıyla ciltte oluşan kabukları temizliyor. İkinci aşamada ise bizim ürettiğimiz larvalarından elde ettiğimiz salgıları kullanıyoruz. Bunun nedeni ise Sivas Kangal'a gidip tedavi olan sedef hastalarının hastalıklarının tekrar nüks ettiğini fark etmemiz. Biz bu nüksü önlemek için larva salgılarını kullanıyoruz. Onun için bu tedavi yöntemini iki aşamalı olarak planladık. Bu yöntemin dünyada ilk kez bizim uyguladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

"HER HASTA İÇİN TEK TEK KÜVETLER YAPTIRDIK"

Doktor balıkların su da aktif olan balıklar olduğunu belirten Doç. Dr. Polat, "Biz balıkların işlemini 28 derece de yapıyoruz. Oda ısısı ise 30 derece olmalı. Sivas'ta insanların hepsi bir havuza sokuluyor. Ancak burada her hasta için tek tek küvetler yaptırdık. Aynı zamanda bir hasta için kullandığımı balığı başka bir hasta için kullanmıyoruz. Özellikle deri üzerinde temizlik yapan balıkların boyutları 3-5 santimlik ve 3-4 gram olmasına dikkat ediyoruz. Balık derideki kabuğa tutunduğunda bir vakum yapıyor. Vakum esnasında da oraya bir salgı bırakıyor. Şifanın oradan geldiğini düşünüyoruz. Yoksa mekanik olarak kabukları temizlemenin birçok yöntemi vardır. Bu işlem yaklaşık 2 saat sürüyor. Tek el için 25 adet balık koymamız gerekiyor. Tek ayak için ise 50 adet balık koyuyoruz" diye konuştu.

"SİVAS'TA İNSANLARIN TOPLU HALDE HAVUZA GİRMESİ ENFEKSİYON RİSKLERİNİ OLUŞTURUYOR"

Doç. Dr. Polat, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sivas'ta insanların toplu halde havuza girmesi birtakım enfeksiyon risklerini oluşturuyor. Normal bir suya girdiğinizde balık sizden uzaklaşır. Ancak doktor balıkları insanlarla birebir temas eden bir balık türü. Bizim çalışmalarımız sonrası sedef hastalığı tamamen ortadan kayboluyor. Cilt eski rengine dönüyor."

"ŞİMDİYE KADAR GİTTİĞİM YERLERDE HİÇ BU KADAR NET BİR TEDAVİ ŞEKLİ GÖRMEMİŞTİM"

32 yaşındaki Ömer Demir, "12 yıldır bu hastalık ile uğraşıyorum. Birçok cildiye bölümüne gittim. Birçok krem ve ilaç kullandım. Ancak hiçbiri çözüm olmadı. Yaklaşık 6 aydır İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi görüyorum. Hemen hemen sedef hastalığından kurtuldum. Çok az bir yerde kaldı. Şimdiye kadar gittiğim yerlerde hiç bu kadar net bir tedavi şekli görmemiştim" dedi.

#balıklı tedavi# sedef hastalığı

Bu Habere Tepkiniz

14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

PCR testi pozitif çıkan ve 14 günlük karantinaya alınan memurların maaşları nasıl ödenir?
Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Mecburi hizmet ve yurt içi aylığına dair önemli karar!

Yargıtay, yurt dışı görevlendirmesinden kaynaklı mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumunda yurtiçi aylıklarının geri alınamayacağına hükmetti!
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te... Emeklilik yaşınızı öğrenebilirsiniz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:- e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor
Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerindeki öğrenci grup sayılarına bağlı olarak öğretmenlerin norm kadroya esas ders yükünde bir nebze artış sağlayacak, atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda olumlu yönde değişikliğe neden olacaktır.
3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

3 ile vali, 2 ile emniyet müdürü atandı

2 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet ARIBAŞ, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Engin KALOĞLU, atandı.
Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Sosyal denge tazminatına 'performans' kriteri getirilebilir mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendika arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde personele 'performansa göre ödeme yapılmasına" imkan veren maddenin hukuka aykırı olmadığına karar verildi.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bugün verdiği kararda, akademisyenin, jüri değerlendirme raporlarını görmesi yönelik talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşını etkiler mi?

Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşını etkiler mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memur vefat ettiğinde kendisinden 30 yaş küçük dul eşine aylık bağlanır mı?
Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz

Günün önemli haber ve ilanlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti

Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini 01.10.2021 Cuma günü ziyaret etti ve öğretmenimiz Burak Kılıç'tan özür dileyerek helalleşti.
MİT koruma personeli alacak

MİT koruma personeli alacak

Koruma ve Emniyet Memuru Alımı bay ile bayan adaylar arasından alım yapılacaktır. Başvuruları başlayan ilana kimler nasıl başvuru yapılacağı açıklandı. Emniyet memuru olma şartları neler? Başvuru ekranı ve kılavuzu sunuldu.
Gece uyurken 25 bin lira dolandırıldı

Gece uyurken 25 bin lira dolandırıldı

İstanbul Kadıköy’de, gece uyuduğu esnada dolandırıcılar tarafından uzaktan mobil bankacılık sistemine erişilen vatandaşın 25 bin lirası başka şahsa aktarılarak banka hesabı boşaltıldı. Telefonun ekranında kendisinin kontrolü dışında paraların aktarıldığı saniyeleri izleyen şahıs hayatının şokunu yaşadı.
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
İşte covid-19'un etkilemediği grup

İşte covid-19'un etkilemediği grup

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken, İskoçya'dan ezber bozan bir haber geldi.